تعقد فنلندا والسويد وتركيا الاجتماع الأول لمباحثات مذكرة التفاهم المشتركة بين الدول الثلاث يوم 26 أغسطس/آب الحالي.

وفي تصريح للتليفزيون السويدي الحكومي، الجمعة، أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، أن الاجتماع الأول لمباحثات التفاهم المشترك سيُعقد في بلاده.

من جهته، قال تومي نيستروم مستشار وزير الخارجية الفنلندي، إن بلاده تريد عقد الاجتماع الأول في أقرب وقت، مضيفاً: "سيُعقد الاجتماع في فنلندا خلال أغسطس".

من جهتها، أشارت وزارة الخارجية السويدية، في بيان، إلى أنّ الاجتماع الأول سيُعقد يوم 26 أغسطس.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكّرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهّد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في وقت سابق، أن مذكرة التفاهم مع فنلندا والسويد انتصار دبلوماسي لبلاده.

وشدد على أن البلدين "عليهما الإيفاء بوعودهما قبل إرسال المذكرة إلى البرلمان التركي".

فيما قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن مذكرة التفاهم الثلاثية ليست نهاية كل شيء لكنها بداية جيدة، مضيفاً: "نتطلع منهما الوفاء بالتزاماتهما (فنلندا والسويد) تجاه تركيا".