سياسة
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بالصور | مصابان إثر إطلاق نار في مركز تجاري جنوبي السويد
أصيب شخصان بجروح إثر عملية إطلاق نار وقعت مساء الجمعة بمركز تجاري في مالمو جنوب السويد، على ما أفادت الشرطة التي أكدت القبض على مشتبه به.
بالصور | مصابان إثر إطلاق نار في مركز تجاري جنوبي السويد
أشارت الشرطة إلى أن المشتبه به "ربما يكون على صلة بعصابة" / AFP
19 أغسطس 2022

أُصيب شخصان، الجمعة، إثر إطلاق نار داخل مركز تجاري في مدينة مالمو جنوبي السويد.

وقالت الشرطة إنه "قُبض على مشتبه به إثر تورطه في إطلاق النار داخل مركز إمبوريا للتسوق بمدينة مالمو، أسفر عن مصابين اثنين"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأفادت السلطات الصحية المحلية أن المصابَيْن هما رجل وامرأة، لافتة إلى أن الأخيرة في وضع حرج من دون تحديد مدى خطورة الإصابة.

وفتح شخص النار بشكل عشوائي على الناس الذين كانوا موجودين في المركز التجاري، وفقاً لشهادات جمعتها وسائل إعلام محلية ولم تؤكدها الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به "ربما يكون على صلة بعصابة".

ووفقاً للوكالة الأمريكية، أصبحت عمليات إطلاق النار من العصابات الإجرامية مشكلة متنامية في السويد في العقود الأخيرة بما في ذلك داخل مالمو، ثالث أكبر مدينة في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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