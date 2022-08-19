سياسة
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بالصور | موغله التركية الوجهة المفضلة  للسياح البريطانيين
شهدت ولاية موغله التركية إقبالاً كبيراً من السياح الأجانب، لا سيما البريطانيين، لِما تتمتع به من مَرافق وشواطئ نظيفة ومعالم تاريخية عريقة.
بالصور | موغله التركية الوجهة المفضلة  للسياح البريطانيين
موغله التركية الوجهة المفضلة للسياح البريطانيين / AA
19 أغسطس 2022

يتصدّر المواطنون البريطانيون قائمة السياح الأجانب الأكثر إقبالاً على ولاية موغله السياحية الشهيرة عالمياً، جنوب غربي تركيا.

وتتمتع موغله بإمكانات سياحية مذهلة، سواء من حيث مرافقها وشواطئها النظيفة والنقية أو معالمها التاريخية العريقة وطبيعتها الخلابة.

وبحسب بيانات رسمية حديثة، استضافت موغله مليوناً و501 ألفاً و43 سائحاً في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2022.

وأظهرت بيانات مديرية الثقافة والسياحة في موغله، أن البريطانيين كانوا الأكثر إقبالاً على الولاية.

وجاء البريطانيون في المرتبة الأولى بـ685 ألفاً و513 سائحاً، تلاهم الروس 144 ألفاً و163، والألمان 109 آلاف و533 سائحاً.

وقال نائب رئيس اتحاد مشغلّي الفنادق في تركيا بولنت بلبل أوغلو، إن موغله هي من أكثر الوجهات التي يفضلها البريطانيون بالعالم.

وأوضح بلبل أوغلو، في تصريح للأناضول، أن الفنادق في أقضية مرمريس وفتحية وبودروم التابعة لموغله، ممتلئة بالكامل حالياً.

وتابع: "نهدف إلى ضمان استمرار هذا الأمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني، وهناك طلب كثيف من السوق البريطاني والألماني وأوروبا الوسطى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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