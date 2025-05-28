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قوة إسرائيلية تتقدم 200 متر قبالة مركز للجيش اللبناني والأخير يستقدم تعزيزات
تقدمت قوة عسكرية إسرائيلية، مساء الأربعاء، 200 متر قبالة مركز للجيش اللبناني شرق بلدة بليدا (جنوب)، فيما استدعى الأخير تعزيزات.
قوة إسرائيلية تتقدم 200 متر قبالة مركز للجيش اللبناني والأخير يستقدم تعزيزات
جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان / Reuters
28 مايو 2025

ويمثل هذا التوغل الإسرائيلي أحدث انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "توغلت قوة إسرائيلية إلى منطقة بئر شعيب في أطراف بليدا الشرقية" في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية (جنوب).

وأضافت أن "القوة الإسرائيلية المعززة بدورية مشاة وجرافة، تقدمت نحو 200 متر قبالة مركز الجيش اللبناني، في محيط بئر شعيب في بليدا".

وعلى إثر ذلك، استقدم الجيش اللبناني تعزيزات إلى موقعه القريب من منطقة الخرق الإسرائيلي شرق بلدة بليدا، وفق الوكالة دون تفاصيل.

مصدر:TRT Arabi
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