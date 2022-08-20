سياسة
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شركة الطاقة الروسية تعلّق إمدادات الغاز إلى أوروبا 3 أيام
أكدت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" المملوكة للدولة، عزمها تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا 3 أيام نهاية أغسطس/آب الجاري، من أجل الخضوع لإجراءات "الصيانة العادية".
شركة الطاقة الروسية تعلّق إمدادات الغاز إلى أوروبا 3 أيام
شركة "غازبروم" أعلنت تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا 3 أيام نهاية أغسطس/آب الجاري / Reuters
20 أغسطس 2022

أعلنت شركة الطاقة الروسية "غازبروم"، الجمعة، تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا 3 أيام نهاية أغسطس/آب الجاري، من أجل الخضوع لإجراءات "الصيانة العادية".

وقالت الشركة المملوكة للدولة، في بيان، إنّ خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يربط غرب روسيا وألمانيا "سيُغلق للصيانة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر/أيلول المقبل".

وأشار البيان إلى أن تدفق الغاز سيُستأنف عبر "نورد ستريم 1" عند مستواه السابق البالغ 33 مليون متر مكعب، أو 20% فقط من سعة خط الأنابيب، فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتسير تدفقات الغاز من روسيا، أكبر مورّد إلى أوروبا، عند مستويات منخفضة هذا العام جراء تداعيات العقوبات الغربية على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا، بحسب إعلام أوروبي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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