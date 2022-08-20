قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إنها أجرت اختباراً للمخدرات في أعقاب مقطع فيديو نُشر في وقت سابق هذا الأسبوع ظهرت فيه وهي ترقص وتلهو مع أصدقائها، وأكدت أنها لم تتعاطَ المخدرات مطلقاً.

وأوضحت في مؤتمر صحفي: "أجريتُ اليوم اختباراً للمخدرات وستظهر النتائج في غضون أسبوع. لم أتعاطَ المخدرات قطّ في حياتي".

وأضافت مارين أن قدرتها على أداء واجباتها لم تتأثر في أثناء تلك الليلة وأنها كانت ستغادر الحفل لو طُلب منها العمل.

وانتشرت مقاطع فيديو لحفل مارين مع فنانين ومؤثرين فنلنديين على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، وسرعان ما نشرتها العديد من وسائل الإعلام في فنلندا وخارجها.

وواجهت مارين دعوات لإجراء اختبار المخدرات من سياسيين في ائتلافها الحكومي وكذلك من المعارضة بعد انتشار مقاطع الفيديو.

ونُشرت المقاطع في الأصل في حساب خاص على إنستغرام. وقالت مارين، التي صارت أصغر من يشغل منصبها سناً في العالم في ديسمبر/كانون الأول، إنها كانت تعرف أنه كان يجري تصويرها لكن لم يدر بذهنها أبداً أن تتاح مقاطع الفيديو للجمهور.