سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيسة وزراء فنلندا تُجري اختبار مخدرات بعد فيديو أثار ضجة.. ما الحكاية؟
أجرت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين اختباراً للمخدرات في أعقاب مقطع فيديو نُشر في وقت سابق هذا الأسبوع ظهرت فيه وهي ترقص وتلهو مع أصدقائها.
رئيسة وزراء فنلندا تُجري اختبار مخدرات بعد فيديو أثار ضجة.. ما الحكاية؟
رئيسة وزراء فنلندا تُجري اختبار مخدرات / AFP
20 أغسطس 2022

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين إنها أجرت اختباراً للمخدرات في أعقاب مقطع فيديو نُشر في وقت سابق هذا الأسبوع ظهرت فيه وهي ترقص وتلهو مع أصدقائها، وأكدت أنها لم تتعاطَ المخدرات مطلقاً.

وأوضحت في مؤتمر صحفي: "أجريتُ اليوم اختباراً للمخدرات وستظهر النتائج في غضون أسبوع. لم أتعاطَ المخدرات قطّ في حياتي".

وأضافت مارين أن قدرتها على أداء واجباتها لم تتأثر في أثناء تلك الليلة وأنها كانت ستغادر الحفل لو طُلب منها العمل.

وانتشرت مقاطع فيديو لحفل مارين مع فنانين ومؤثرين فنلنديين على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، وسرعان ما نشرتها العديد من وسائل الإعلام في فنلندا وخارجها.

وواجهت مارين دعوات لإجراء اختبار المخدرات من سياسيين في ائتلافها الحكومي وكذلك من المعارضة بعد انتشار مقاطع الفيديو.

ونُشرت المقاطع في الأصل في حساب خاص على إنستغرام. وقالت مارين، التي صارت أصغر من يشغل منصبها سناً في العالم في ديسمبر/كانون الأول، إنها كانت تعرف أنه كان يجري تصويرها لكن لم يدر بذهنها أبداً أن تتاح مقاطع الفيديو للجمهور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us