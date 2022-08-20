سياسة
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اتفاق إسطنبول.. سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مغادرة سفينتَي حبوب جديدتين موانئ أوكرانيا تنفيذاً لاتفاق إسطنبول، "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، ليرتفع عدد السفن المغادرة منذ توقيع الاتفاق إلى 27.
اتفاق إسطنبول.. سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا
اتفاق إسطنبول.. سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا / AA
20 أغسطس 2022

قالت وزارة الدفاع التركية، السبت، إن سفينتَين أُخريين تنقلان شحنات حبوب غادرتا ميناء تشورنومورسك الأوكراني، ما يرفع العدد الإجمالي للسفن التي غادرت موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة، إلى 27.

وذكرت الوزارة في تغريدة على تويتر أنه في نطاق الاتفاقية غادرت سفينتان أُخريان من ميناء تشيرنومورسك الأوكراني.

وأضافت أنه بالإضافة إلى ذلك، سيجري فحص سفينتين في طريق الذهاب والعودة من أوكرانيا وإليها في شمال إسطنبول.

وقال مركز التنسيق المشترك الذي أُنشئ لتأمين الممر الآمن في بيان إن السفينتَين "زومروت آنا" وMV أوشن S"، المصرّح لهما بالمغادرة في 20 أغسطس/آب، تحملان على متنهما 6300 طن من زيت عبّاد الشمس و25 ألف طن من القمح على الترتيب.

وأفادت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية، السبت، بأن 3 موانئ بدأت تحميل شحنات أغذية على متن 7 سفن لتسليم 66500 طن من القمح والذرة وزيت عباد الشمس للمستهلكين.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق الموانئ على البحر الأسود، وهو طريق حيوي للشحن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في المواد الغذائية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي نهاية تموز/يوليو، فُتحت 3 موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وقالت الهيئة إن مواد غذائية من أصل أوكراني ستُسلّم إلى فرنسا والسودان وتركيا وهولندا.

وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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