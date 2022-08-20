سياسة
2 دقيقة قراءة
الأمين العام للأمم المتحدة يزور ميناء "زيبورت" بإسطنبول
توجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برفقة فريق التفتيش التابع لمركز التنسيق المشترك عبر قارب إلى سفينة "SSI INVINCIBLE II"، قُبيل توجهها إلى ميناء تشيرنومورسك الأوكراني، كما يزور غوتيريش ميناء "زيبورت" بإسطنبول التركية.
الأمين العام للأمم المتحدة يزور ميناء "زيبورت" بإسطنبول
أمين عام الأمم المتحدة يزور ميناء "زيبورت" بإسطنبول / AA
20 أغسطس 2022

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، زيارة إلى ميناء "زيبورت" بإسطنبول التركية.

ووصل غوتيريش إلى الميناء برفقة فريق التفتيش التابع لمركز التنسيق المشترك.

ومن ثم توجّه غوتيريش برفقة الفريق عبر قارب إلى سفينة "SSI INVINCIBLE II" قُبيل توجهها إلى ميناء تشيرنومورسك الأوكراني.

وعقب ذلك توجه غوتيريش إلى مركز التنسيق المشترك داخل حرم جامعة الدفاع الوطني، في إسطنبول.

وخضعت السفينة للتفتيش من فريق مركز التنسيق المشترك.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، شهدت مدينة إسطنبول، افتتاح مركز التنسيق لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، الذي يضمّ ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

وفي 22 يوليو/حزيران من الشهر نفسه، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us