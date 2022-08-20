سياسة
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الجفاف بأوروبا يكشف عن أحجار قديمة وسفن من الحرب العالمية الثانية
أدى الجفاف الشديد بكل أنحاء أوروبا إلى انخفاض مياه الأنهار والبحيرات إلى مستويات لا يتذكرها إلا القليل، ما كشف أسراراً مغمورة بالمياه وبعض المخاطر غير المرغوبة.
الجفاف بأوروبا يكشف عن أحجار قديمة وسفن من الحرب العالمية الثانية
انخفض منسوب المياه في بعض الأنهار والبحيرات في أنحاء أوروبا إلى مستويات قياسية / AFP
20 أغسطس 2022

شهدت أسابيع من الجفاف الشديد في جميع أنحاء أوروبا انخفاض المياه في الأنهار والبحيرات إلى مستويات لا يتذكرها سوى القليل، الأمر الذي أدى إلى كشف كنوز مغمورة بالمياه وبعض المخاطر غير المرغوب فيها.

في إسبانيا التي عانت أسوأ موجة جفاف منذ عقود كان علماء الآثار سعداء بظهور دائرة حجرية من عصور ما قبل التاريخ أُطلق عليها اسم "استونهنج الإسبانية" والتي عادة ما تغمرها مياه أحد السدود.

تُعرف الدائرة الحجرية رسمياً باسم (دولمن أوف جوادالبيرل)، وهي مكشوفة تماماً في الوقت الراهن بأحد أركان خزان فالديكاناس في إقليم كاسيريس وسط البلاد، إذ تقول السلطات إن مستوى المياه انخفض إلى 28% من سعة الخزان.

واكتشف عالم الآثار الألماني هوجو أوبرماير الدائرة الحجرية عام 1926، لكن المنطقة غُمرت عام 1963 بمشروع تنمية ريفية أثناء حكم فرانثيسكو فرانكو. ومذاك لم تُشاهد بالكامل سوى أربع مرات.

وعادت إلى الأذهان ذكريات موجات الجفاف الماضية بألمانيا مع عودة ظهور ما يسمى "أحجار الجوع" على طول نهر الراين. وظهر بعض هذه الأحجار على طول ضفاف أكبر نهر بألمانيا الأسابيع الماضية.

وتحمل بعض هذه الأحجار تواريخ وأحرف أولى من أسماء بعض الأشخاص، وينظر البعض إلى ظهورها مرة أخرى على أنه تحذير وتذكير بالمصاعب التي واجهها الناس خلال فترات الجفاف السابقة.

وتشمل التواريخ التي شوهدت على أحجار في فورمس وجنوب فرانكفورت ورايندورف وقرب ليفركوزن أعوام 1947 و1959 و2003 و2018.

وانخفض نهر الدانوب، أحد الأنهار الكبيرة الأخرى في أوروبا، إلى أحد أدنى مستوياته منذ ما يقرب من قرن نتيجة للجفاف، مما كشف عن هياكل أكثر من 20 سفينة حربية ألمانية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية بالقرب من ميناء براهوفو الصربي.

وكانت السفن من بين المئات التي أغرقها أسطول ألمانيا النازية بالبحر الأسود على طول نهر الدانوب عام 1944 أثناء انسحابها أمام القوات السوفيتية، ولا تزال تعوق حركة المرور في النهر في أثناء انخفاض مستويات المياه.

وأعلنت إيطاليا حالة الطوارئ بالمناطق المحيطة بنهر بو، وأواخر يوليو/تموز جرى اكتشاف قنبلة ترجع إلى الحرب العالمية الثانية وتزن 450 كيلوجراماً مغمورة بالمياه المنخفضة لأطول نهر في البلاد.

وأجلي نحو 3000 شخص يعيشون قرب قرية بورجو فيرجيليو الشمالية القريبة من مدينة مانتوا، بينما أبطل خبراء عسكريون مفعول القنبلة التي صنعتها الولايات المتحدة وجرى تنفيذ تفجير محكوم لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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