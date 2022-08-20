سياسة
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اتفاق إسطنبول.. تركيا تعلن شحن 656 ألف طن من حبوب أوكرانيا منذ مطلع أغسطس
قال وزير الدفاع التركي إن النزاع الروسي-الأوكراني زاد من خطر حدوث أزمة طاقة وغذاء في العالم، وإنه بموجب اتفاق إسطنبول غادرت 51 سفينة شحن مواني أوكرانيا منذ مطلع أغسطس/آب حاملة 656 ألفاً و349 طناً من الحبوب.
اتفاق إسطنبول.. تركيا تعلن شحن 656 ألف طن من حبوب أوكرانيا منذ مطلع أغسطس
اتفاق إسطنبول.. تركيا تعلن شحن 656 ألف طن من حبوب أوكرانيا منذ مطلع أغسطس/آب / AA
20 أغسطس 2022

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار السبت شحن 656 ألفاً و349 طناً من الحبوب الأوكرانية منذ مطلع أغسطس/آب الجاري بموجب اتفاق إسطنبول.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال مرافقته الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في زيارة "مركز التنسيق المشترك" المعني بشؤون شحن الحبوب بموجب اتفاق إسطنبول.

وعقب لقائه ممثلي تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمقر "مركز التنسيق المشترك"، قال أقار إن النزاع الروسي الأوكراني زاد من خطر حدوث أزمة طاقة وغذاء في العالم.

وأضاف أن تلك الأزمة ولَّدت الحاجة إلى إنشاء ممر آمن في البحر لشحن أكثر من 25 مليون طن من الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أقار أن 51 سفينة شحن غادرت مواني أوكرانيا منذ مطلع أغسطس/آب تحمل 656 ألفاً و349 طناً من الحبوب.

وأعرب أقار عن ثقته بأن المركز الذي نجح في تنفيذ أنشطته حتى الآن ويعمل في وئام كبير سيواصل أنشطته بنجاح كما هو مخطط له.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي شهدت مدينة إسطنبول افتتاح مركز التنسيق لضمان الشحن الآمن للحبوب من المواني الأوكرانية، الذي يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

وفي 22 يوليو/تموز من الشهر نفسه جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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