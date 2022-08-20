سياسة
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شكر تركيا لجهودها.. غوتيريش يزور مركز التنسيق المعني بشحن الحبوب في إسطنبول
زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت مركز التنسيق المشترك المعني بشحن الحبوب الأوكرانية، والتقى خلال زيارته وزير الدفاع التركي خلوصي أقار.
شكر تركيا لجهودها.. غوتيريش يزور مركز التنسيق المعني بشحن الحبوب في إسطنبول
تلقى أقار وغوتيريش معلومات حول الإجراءات المستمرة في شحن الحبوب من ممثلي تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة العاملين في المركز / AFP
20 أغسطس 2022

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت زيارة إلى "مركز التنسيق المشترك" المعني بشؤون شحن الحبوب عبر المواني الأوكرانية بالبحر الأسود بموجب اتفاق إسطنبول.

واستقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، غوتيريش عند مدخل رئاسة جامعة الدفاع الوطني التي يقع مركز التنسيق المشترك داخل حرمها في إسطنبول.

وتلقى أقار وغوتيريش معلومات حول الإجراءات المستمرة في شحن الحبوب من ممثلي تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة العاملين في المركز.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة شكره لتركيا على دورها المهم في مبادرة شحن الحبوب الأوكرانية.

وكان غوتيريش قد قام قبل ذلك بزيارة إلى ميناء "زيبورت" بإسطنبول التركية.

ثم توجّه برفقة الفريق عبر قارب إلى سفينة "SSI INVINCIBLE II" قُبيل توجهها إلى ميناء تشيرنومورسك الأوكراني.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي شهدت مدينة إسطنبول افتتاح مركز التنسيق لضمان الشحن الآمن للحبوب من المواني الأوكرانية الذي يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

وفي 22 من الشهر نفسه جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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