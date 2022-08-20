سياسة
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أردوغان: نسير في طريق السلام لا الحرب بأوكرانيا بعكس جهات أخرى نعلمها
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده جهود تحقيق السلام في أوكرانيا، متهماً أطرافاً بالعمل على إعاقة هذه الجهود وتقويضها لإطالة أمد الحرب.
أردوغان: نسير في طريق السلام لا الحرب بأوكرانيا بعكس جهات أخرى نعلمها
أردوغان: نسير في طريق السلام لا الحرب بأوكرانيا بعكس جهات أخرى نعلمها / AA
20 أغسطس 2022

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت على أن بلاده تسير في طريق السلام بأوكرانيا بعكس جهات تدعم الحرب هناك.

وفي كلمة له خلال فاعلية بولاية مانيسا غربي تركيا قال أردوغان: "قبل يومين كنت في أوكرانيا وقبل أسبوع في سوتشي (روسيا) وهدفنا تأسيس السلام العالمي".

وأضاف: "نسير في هذا الطريق من أجل السلام لا الحرب، لكن للأسف يوجد من يبذل الجهود من أجل الحرب في هذا البلد (أوكرانيا) ونحن نعلم جيداً من يكونون".

وزار الرئيس التركي الخميس مدينة لفيف الأوكرانية للمشاركة في قمة ثلاثية مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وبحثت القمة تحقيق السلام الدائم وفق مباحثات إسطنبول بشأن الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأعرب الرئيس أردوغان عقب القمة عن استعداد بلاده "للعب دور الوسيط أو تقديم تسهيلات لإحياء المفاوضات (بين روسيا وأوكرانيا) على أساس المعايير التي وُضعت في إسطنبول".

وفي الشأن الداخلي قال أردوغان: "عازمون على جعل تركيا واحدة من أقوى دول العالم سياسياً واقتصادياً بناءً على البنية التحتية للأعمال والخدمات التي قدمناها لبلدنا في العشرين عاماً الماضية والتي ستدوم لقرون".

وتابع: "لقد حاربنا قوى الهيمنة والمنظمات الإرهابية بدءاً من PKK وصولاً إلى تنظيم كولن الإرهابي ووقفنا بصدور عارية ضد الانقلابيين بغية الوصول إلى يومنا هذا".

وأردف: "كافحنا المؤامرات والفخاخ والهجمات الدولية وأنشأنا البنية التحتية الكاملة لبلدنا بدءاً من التعليم والصحة ووصولاً إلى النقل والطاقة للوصول إلى يومنا هذا أيضاً".

وأكد الرئيس أردوغان أن حكومته تعزز القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية للبلاد.

وأضاف: "أعددنا شعبنا في كل مجال لتجاوز مثل هذه الأيام. وبفضل ذلك تركيا تسير نحو أهدافها المنشودة بعزم في وقت يمر فيه العالم بأزمات متعاقبة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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