سياسة
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ما تفاصيل "الهجوم الدعائي" الذي قيل إنه استهدف قوات أمريكية في الكويت؟
نفى سلاح الجو الأمريكي تعرُّض قواته لهجوم بطائرة مسيرة في قاعدة كويتية من قبل جماعة عراقية مسلحة، واعتبر أن هذه المزاعم مجرد "هجوم دعائي" تقف وراءه "مليشيات إيرانية"، على حد تعبيره.
ما تفاصيل "الهجوم الدعائي" الذي قيل إنه استهدف قوات أمريكية في الكويت؟
ما تفاصيل "الهجوم الدعائي" الذي قال سلاح الجو الأمريكي إنه تعرض له في الكويت؟ / Others
20 أغسطس 2022

قال سلاح الجو الأمريكي السبت إنه تعرض لـ”هجوم دعائي” من قبل ما قال إنها "جماعة عراقية مسلحة لم يسمع بها من قبل زعمت أنها شنت هجوماً بطائرة مُسيرة على القوات الأمريكية في قاعدة جوية بالكويت"، على حد تعبيره

وجاء بيان جناح الاستطلاع الجوي 386 التابع لسلاح الجو الأمريكي بعد ساعات من إصدار الجماعة التي تطلق على نفسها اسم "تشكيل الوارثين-المقاومة الإسلامية في العراق" بياناً على الإنترنت زعمت فيه أنها استهدفت في 12 أغسطس/آب قاعدة علي السالم الجوية الكويتية.

وتضمن الإعلان مقطع فيديو يظهر طائرة مُسيرة تُطلق من منصة، لكنه لم يقدم أي دليل على هجوم أو أي ضرر وقع في القاعدة.

وزعم البيان أن الهجوم المزعوم يهدف إلى الانتقام من الضربة الأمريكية بالطائرة المُسيرة التي قتلت جنرال الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد في يناير/كانون الثاني 2020.

وتقع القاعدة الجوية على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود العراقية.

وقال بيان القوة الجوية لوكالة أسوشيتد برس إن ”المعلومات المضللة ذكرت بشكل خاطئ أن مليشيا إيرانية استخدمت "طائرات مُسيرة" لشن هجوم على القاعدة. ومثل هذا الهجوم لم يحدث".

ويشير البيان إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن "تشكيل الوارثين-المقاومة الإسلامية في العراق" هو على الأرجح "جماعة إيرانية"، رغم أنها وصفت نفسها بأنها عراقية.

وأضاف البيان أن الادعاء عبر الإنترنت ”يهدف فقط إلى خداع جمهورهم لتصديق الفرية” وأن القوات الأمريكية والكويت ”تواصل إبراز القوة الجوية في جميع أنحاء المنطقة بلا انقطاع”.

ويتمركز نحو 13500 جندي أمريكي في الكويت التي تستضيف أيضاً القيادة الأمامية المركزية للجيش الأمريكي. ودعمت تلك القوات الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وما تلاه من عمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي.

كما لم تظهر صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "بلانت لابس بي بي سي" أي ضرر واضح في القاعدة، حسب وكالة أسوشيتد برس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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