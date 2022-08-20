قالت السلطات المغربية السبت إن الحرائق المندلعة منذ 3 أيام شمالي البلاد قضت على نحو 55 هكتاراً من الغابات في وقت تواصل جهودها لإخماده.

وقالت وكالة أنباء المغرب الرسمية إن "جهود السلطات تتواصل للسيطرة على حريق غابوي اندلع الأربعاء الماضي بغابة جبل "أغاندرو" المحاذي لدوار (قرية) تالغونت دائرة كتامة بإقليم الحسيمة (شمال)".

وذكرت أن "الحريق أتى حتى الآن على نحو 55 هكتاراً من الغابات".

وأضافت أن "طائرات كنادير المتخصصة في إطفاء الحرائق نفذت أمس الجمعة مجموعة طلعات جوية في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع اتساع رقعته".

وأوضحت أن "وعورة تضاريس المنطقة وارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح ساهمت في صعوبة عملية السيطرة على الحريق في وقت قياسي".

وتابعت الوكالة: "لم تخلف الحرائق أي خسائر في الأرواح، كما فتحت السلطات المختصة تحقيقاً لتحديد أسباب اندلاعها".

وأمس الجمعة اشتعلت الحرائق في غابات محافظة الحسيمة بعد يومين من السيطرة على أخرى التهمت أكثر من 125 هكتاراً بمحافظة المضيق الفنيدق شمالي المملكة.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي أعلنت الحكومة رصد 290 مليون درهم (نحو 29 مليون دولار) لدعم سكان القرى المتضررة من الحرائق التي طالت 5 محافظات شمالي المملكة.

وأتت نيران الحرائق التي شهدتها محافظات العرائش ووزان وشفشاون وتطوان وتازة والحسيمة في الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الفائت على 10 آلاف و560 هكتاراً من الغابات، وشردت سكان عدد من البلدات وأحرقت منازلهم، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة عليها بشكل تام خلال الأيام الماضية.

وسنوياً يتعرض المغرب لحرائق في الغابات التي تغطي نحو 12% من مساحة البلاد، وشهد نحو 165 حريقاً منذ بداية 2022 حتى 13 يوليو/تموز الماضي.