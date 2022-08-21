سياسة
3 دقيقة قراءة
روسيا تنتج صواريخ فرط صوتية متطورة بكميات ضخمة وزيلينسكي يحذر من هجوم "بشع"
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن بدء وزراته إنتاج صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية بكميات ضخمة، وذلك بالتزامن مع استمرار المعارك بين البلدين، فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من هجوم "بشع وشرير" تستعد روسيا له.
روسيا تنتج صواريخ فرط صوتية متطورة بكميات ضخمة وزيلينسكي يحذر من هجوم "بشع"
صورة تعبيرية  / AFP
21 أغسطس 2022

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن بدء الوزارة إنتاج صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية بكميات ضخمة.

وقال شويغو في تصريح لقناة "روسيا1" إن الوزارة بدأت إنتاج صواريخ "تسيركون" بكميات ضخمة".

وأشار إلى أن "الوزارة وقَّعت في منتدى الجيش 2022 أيضاً عقوداً بقيمة نصف تريليون روبل تقريباً".

وأضاف أن وزارة الدفاع الروسية ستواصل أيضاً إنتاج صواريخ "كينجال".

زيلينسكي يحذر

إلى ذلك حث الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين على توخي الحذر هذا الأسبوع مع استعدادهم للاحتفال بعيد استقلالهم في الوقت الذي هزت فيه انفجارات جديدة شبه جزيرة القرم وأصيب فيه 12 مدنياً بصاروخ بالقرب من محطة للطاقة النووية.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة إنه يجب على الأوكرانيين عدم السماح لموسكو "بنشر اليأس والخوف" بينهم أثناء إحياء ذكرى مرور 31 عاماً على الاستقلال عن الحكم السوفيتي. وقال قبل الذكرى السنوية في 24 أغسطس/آب التي تصادف أيضاً مرور ستة أشهر على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا: "علينا أن ندرك جميعاً أن روسيا قد تحاول هذا الأسبوع فعل شيء بشع وشيء شرير بشكل خاص".

وقال حاكم خاركيف أوليه سينيهوب إن حظر التجول في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، سيمدد ليوم كامل يوم 24 أغسطس/آب. وتتعرض المدينة الشمالية الشرقية بشكل منتظم للقصف الروسي وعادة ما يكون حظر تجول من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحاً.

استمرار المعارك

إلى ذلك قال مسؤولون روس وأوكرانيون إن صاروخاً روسياً أصاب يوم السبت منطقة سكنية في بلدة بجنوب أوكرانيا ليست بعيدة عن محطة للطاقة النووية مما أسفر عن إصابة 14 مدنياً.

وقال المسؤولون الأوكرانيون إن هذه الضربة الروسية بالقرب من محطة بيفدين وكراينسك النووية، التي تعرف أيضاً بمحطة جنوب أوكرانيا، وقصفاً جديداً قرب محطة زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، أثارا مخاوف جديدة من وقوع حادث نووي خلال الحرب.

قصف الأسطول الروسي

وفي أحدث الهجمات في القرم قال الحاكم المعين من روسيا، والذي لا يعترف به الغرب، إن مُسيرة قصفت مبنى بالقرب من مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وقال الحاكم ميخائيل رازفوجاييف على تيليغرام: "مُسيرة حلقت فوق السطح... جرى إسقاطها فوق مقر الأسطول مباشرة. سقطت على السطح واحترقت. فشل الهجوم".

وأصدر رازفوجاييف لاحقاً بياناً آخر على تيليغرام قال فيه إن النظام المضاد للطائرات بالمنطقة شُغل مرة أخرى وطلب من السكان التوقف عن تصوير ونشر لقطات تظهر طريقة عمله.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارات وقعت في بلدات قريبة، من بينها منتجعات يفباتوريا وأولينيفكا وزاوزيورنوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us