سياسة
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العراق تستدعي سفيرها لدى الأردن بسبب صورة.. ما القصة؟
استدعت وزارة الخارجية العراقية سفيرها لدى الأردن حيدر العذاري، معلنة أنها ستتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة التي تتوافق مع الدبلوماسية العراقية، وذلك بعد أن انتشرت صور للسفير وأسرته مع الفنان راغب علامة مثيرة جدلاً واسعاً.
العراق تستدعي سفيرها لدى الأردن بسبب صورة.. ما القصة؟
السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري
21 أغسطس 2022

أعلنت وزارة الخارجية العراقية استقدام سفيرها لدى الأردن حيدر العذاري إلى بغداد بعد ضجة أثارتها صورة أثارت جدلاً.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان قصير عبر تويتر إن الوزارة "تستقدم" السفير حيدر العذاري إلى بغداد.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نُتابعُ باهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة".

وأضاف: "ستتخذ الوزارة الإجراءات المناسبة بشأن الصور الخاصة بسفير جُمهُوريَّة العراق لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة، بأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة".

وكان الفنان اللبناني راغب علامة نشر بدوره صور لقائه الخاص مع السفير العراقي وزوجته ميسم الربيعي، شاكراً استضافتهما له، قائلاً: "أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح".

وأثارت الصور جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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