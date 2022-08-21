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صور | عشرات القتلى جراء فيضانات وانهيارات أرضية شمالي الهند وشرقيها
أودت الفيضانات الجارفة والانهيارات الأرضية شمالي الهند وشرقيها جراء الأمطار الغزيرة بحياة عشرات الأشخاص، فيما نزح آلاف بعد تضرر منازلهم، ولا يزال عشراتٌ مفقودين.
صور | عشرات القتلى جراء فيضانات وانهيارات أرضية شمالي الهند وشرقيها
عشرات القتلى جراء فيضانات وانهيارات أرضية شمالي الهند وشرقيها / Reuters
21 أغسطس 2022

قال مسؤولون الأحد إن فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة أودت بحياة ما لا يقل عن 50 شخصاً شمالي الهند وشرقيها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

واجتاحت الأمطار مئات القرى وجرفت المنازل وتركت السكان عالقين بينما تتسابق فرق الإنقاذ لإجلاء الناجين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر توقع مكتب الأرصاد الاتحادي هطول أمطار متوسطة خلال شهرَي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول مما يعني محاصيل جيدة بشكل عام في الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا التي تعتمد على الزراعة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.

وتساهم الزراعة بنحو 15% في اقتصاد الهند البالغ 2.7 تريليون دولار، ويعيش على هذا القطاع ما يزيد على نصف السكان البالغ عددهم 1.3 مليار.

وقال مسؤول بحكومة ولاية هيماتشال براديش لوكالة رويترز إن الأمطار الغزيرة أعقبتها انهيارات أرضية وفيضانات في الولاية الواقعة في جبال الهيمالايا على مدى الأيام الثلاثة الماضية، مما أودى بحياة 36 شخصاً على الأقل.

وفي ولاية أوتار كاند الجبلية المجاورة ذكر بيان رسمي للحكومة إن أربعة لقوا حتفهم وبلغ عدد المفقودين 13 بسبب استمرار هطول الأمطار. وقال مسؤول في ولاية أوديشا شرقي البلاد إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وسط استمرار هطول أمطار غزيرة.

وأثرت الفيضانات على ما يقرب من 800 ألف شخص وأدت إلى نزوح آلاف في أوديشا حيث عطلت الأمطار إمدادات الكهرباء والمياه وألحقت أضراراً بالبنية التحتية للطرق.

وأجلت الولاية حتى الآن 120 ألفاً من المناطق المتضررة.

وقالت السلطات في منطقة رامجاره بولاية جاركاند الشرقية إن خمسة أشخاص جرفتهم مياه نهر نالكاري أمس السبت.

وقال مادفي ميشرا المسؤول المحلي في رامجاره إنه جرى انتشال أربع جثث حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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