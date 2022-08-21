سياسة
2 دقيقة قراءة
إعلام ألماني: أردوغان رأى خطر اندلاع حرب بأوكرانيا قبل كثيرين
أشادت مؤسسة إعلامية ألمانية بـ"فراسة" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلة إنه سبق كثيرين من الساسة في الغرب برؤية خطر الحرب الوشيكة في أوكرانيا، مثنية على جهود الدبلوماسية للوساطة من أجل نزع فتيل الحرب بين روسيا وأوكرانيا عقب ذلك.
إعلام ألماني: أردوغان رأى خطر اندلاع حرب بأوكرانيا قبل كثيرين
الرئيس التركي عرض الوساطة عندما بدأت روسيا حشد قواتها الخريف المنصرم، وحذر حينه بخصوص ضرورة حل النزاع عبر طرق دبلوماسية / AA
21 أغسطس 2022

قالت مؤسسة إعلامية ألمانية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مدركاً خطر وقوع حرب في أوكرانيا قبل كثير من الساسة في الغرب.

وأشارت مؤسسة RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND)" في مقال على موقعها الإلكتروني إلى جهود أردوغان المبكرة للتوسط من أجل نزع فتيل الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتمسكه بجهود الوساطة عقب اندلاع الحرب.

وتطرق المقال إلى لقاء الرئيس أردوغان نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفيف الأوكرانية الخميس.

ولفت إلى إعراب الرئيس أردوغان عن إيمانه بأن الحرب ستنتهي بنهاية المطاف على طاولة المفاوضات، خلال المؤتمر الصحفي المشترك في لفيف.

ونوَّه بأن الرئيس أردوغان يتمسك بمساعي الوساطة بقوة ولا يسمح للتطورات السلبية بأن تثنيه عنها.

وأضاف المقال: "الرئيس أردوغان يرغب في أن يكون وسيطاً لإنهاء الحرب بين روسيا وأكرانيا على طاولة المفاوضات، لكن الوسيط أردوغان يراعي مصالحه أيضاً".

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان عرض الوساطة عندما بدأت روسيا حشد قواتها في الخريف المنصرم، وحذر حينه بخصوص ضرورة حل النزاع عبر طرق دبلوماسية.

وتابع: "في تلك الفترة كان قليل جداً (من الساسة) في الغرب يعتقد وقوع احتلال روسي في وقت قريب، بينما الرئيس أردوغان رأى الخطر الداهم للحرب الوشيكة بشكل صارخ".

والخميس عقد الرئيس أردوغان قمة ثلاثية مع زيلينسكي وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قصر بوتوتشكي بمدينة لفيف الأوكرانية لمناقشة تطورات الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us