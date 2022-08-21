سياسة
3 دقيقة قراءة
إعلام أمريكي: إدارة بايدن طمأنت إسرائيل بشأن النووي الإيراني
نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سعت في الأيام الأخيرة لطمأنة إسرائيل بأنها لم توافق على تنازلات جديدة مع إيران وأن الاتفاق النووي ليس وشيكاً.
إعلام أمريكي: إدارة بايدن طمأنت إسرائيل بشأن النووي الإيراني
إعلام أمريكي: إدارة بايدن طمأنت إسرائيل بشأن النووي الإيراني   / Others
21 أغسطس 2022

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي الأحد إن إدارة الرئيس جو بايدن طمأنت السلطات الإسرائيلية بشأن الاتفاق النووي الإيراني المحتمل.

وذكر الموقع أن مسؤولين في البيت الأبيض (لم يسمهم) أكدوا لنظرائهم الإسرائيليين أن الولايات المتحدة "لم تقدم تنازلات لإيران"، وأن الاتفاق النووي "ليس وشيكا".

وقال المسؤولون إنه جرى إبلاغ إسرائيل بأن الاتفاق أصبح "أقرب مما كان عليه قبل أسبوعين، لكن النتيجة لا تزال غير مؤكدة، ولا يبدو أنها وشيكة"، وفق الموقع.

وحسب الموقع قال مسؤولون إسرائيليون كبار (لم يسمهم) إن رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد أبلغ البيت الأبيض الخميس الماضي بأن مسودة الاتفاق النووي التي قدمها الاتحاد الأوروبي "تتجاوز اتفاق 2015، وتتجاوز الخطوط الحمراء لإدارة بايدن".

وقدمت إيران رداً رسمياً هذا الأسبوع على اقتراح "نهائي" من الاتحاد الأوروبي الذي يتوسط بين الولايات المتحدة وإيران، وزاد ذلك من التكهنات بأن اتفاقاً يمكن أن يكون قريباً، وأدى إلى خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل التي تعارض استعادة الاتفاق النووي.

وتفاقمت المخاوف الإسرائيلية بسبب أن إسرائيل تخوض حالياً حملة انتخابية، إذ رجح الموقع أنه إذا جرى الإعلان عن اتفاق نووي قبل انتخابات الإسرائيلية المقررة نوفمبر/تشرين الثاني المقبل فإن ذلك يعطي قوة سياسية لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لاستخدامها ضد لابيد.

تنازلات

وأمس السبت نفت واشنطن تقارير تحدثت عن قبولها تقديم تنازلات جديدة لإيران من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إنه "إذا كانت إيران مستعدة للامتثال لاتفاق 2015، فنحن مستعدون لفعل الشيء ذاته".

وأضاف المسؤول: "تلقينا رد إيران على المقترح النهائي من الاتحاد الأوروبي وندرسه، ونحن على تواصل منتظم مع الاتحاد الأوروبي ومحادثاتنا معه خاصة".

وكانت شبكة CNN نقلت عن مسؤول أمريكي أن التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي أقرب الآن مما كان عليه قبل أسبوعين، لكن النتيجة لا تزال غير مؤكدة لوجود بعض نقاط الخلاف، على حد تعبيره.

وردّ محمد مرندي مستشار الفريق الإيراني المفاوض في فيينا بقوله إن حذف اسم الحرس الثوري لم يكن شرطاً لأي اتفاق، وإن طهران ستبقي القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط ضمن قائمتها للإرهاب.

اقتراح نهائي

وكان الاتحاد الأوروبي قدم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية نهائياً، ودعا طهران وواشنطن للرد عليه أملاً في تتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف عام.

والثلاثاء الماضي أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن طهران قدمت "ردها خطياً على النص المقترح من الاتحاد الأوروبي".

وبعد ساعات من الإعلان أكد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن الرد الإيراني يخضع للتقويم.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران القيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us