سياسة
3 دقيقة قراءة
الأول منذ 33 عاماً.. أكبر مرفأ للشحن ببريطانيا يعلن بدء الإضراب
انضم أكبر مرفأ للشحن ببريطانيا إلى سلسلة الإضرابات التي يشهدها قطاع النقل للمطالبة بزيادة الأجور، بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة وارتفاع معدلات التضخم الذي تشهده البلاد. ويستمر إضراب المرفأ، وفق ما أعلن الأحد، لثمانية أيام.
الأول منذ 33 عاماً.. أكبر مرفأ للشحن ببريطانيا يعلن بدء الإضراب
بدأ الإضراب في أكبر مرفأ للشحن في بريطانيا / DPA
21 أغسطس 2022

بدأ إضراب الأحد في أكبر مرفأ للشحن في بريطانيا ويتوقع أن يستمر ثمانية أيام، في آخر تحرك ضمن سلسلة تحركات احتجاجية تمس قطاعات عدة للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة معدلات التضخم القياسية.

وبعد ثلاثة أيام متتالية من إضراب شلّ حركة النقل العام وخصوصاً السكك الحديدية، بدأ ميناء فيليكستو (شرق إنجلترا) بدوره تنفيذ إضراب.

ويُعدّ هذا الإضراب الأول منذ 1989 في الميناء الذي تمر عبره نحو 4 ملايين حاوية سنوياً.

وتوقف نحو 1900 عضو في نقابة "يونايت" وبينهم مشغلو الرافعات والآلات وعمال الأرصفة عن العمل للمطالبة بتحسين أجورهم في خضم أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا.

وبلغت نسبة التضخم 10,1% في يوليو/تموز على أساس سنوي ومن المتوقع أن تتجاوز 13% في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهي النسبة الأعلى التي يسجلها بلد عضو في مجموعة السبع.

وأكدت الأمينة العامة لـ"يونايت" شارون غراهام أن "ميناء فيليكستو مربح جداً. تشير الأرقام الأخيرة إلى تحقيق 61 مليون جنيه إسترليني (نحو 72 مليون يورو) من الأرباح في 2020.

وأضافت أن "الشركة الأم "سي كاي هاتشيزون هولدينغ إل تي دي" ثرية إلى حد توزيعها 99 مليون جنيه إسترليني على المساهمين فيها، إذن يمكنها أن تمنح العمال في فيليكستو زيادة أجور ملائمة".

وعبّر المسؤولون في ميناء فيليكستو من جانبهم عن "خيبة أملهم لأن يونايت لم تقبل عرضهم بإلغاء الإضراب والجلوس على الطاولة لإجراء محادثات بناءة بهدف التوصل إلى حل".

وأكدت الشركة أنها عرضت زيادة للأجور تراها "عادلة" بمعدل 8% وتلامس 10% للموظفين الأقل أجراً.

وعبّرت إدارة الميناء "عن أسفها لتأثير التحرك على سلاسل الإمداد البريطانية" وأكدت أنها تعمل مع زبائنها "للحد من الاضطرابات".

وفي المقابل أكد مصدر في المرفأ لوكالة "بي أي" للأنباء أن "الإضراب سيشكل عائقاً وليس كارثة" مؤكداً أن سلاسل الإمداد اعتادت على الاضطرابات منذ الجائحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us