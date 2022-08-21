عثرت فرق الإنقاذ العراقية على جثث خمسة أشخاص حتى الآن، ثلاث نساء ورجل وطفل، تحت الأنقاض إثر انهيار تلّ ترابي على مزار ديني في محافظة كربلاء في جنوب العراق، كما أفاد الدفاع المدني الأحد، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ متواصلة منذ أكثر من 24 ساعة.

وحتى بعد ظهر الأحد كانت فرق الدفاع المدني تواصل محاولتها الحفر بالجرارات والمعدات اليدوية لانتشال الأشخاص الذين لا يزالون عالقين في المكان. وذكر مصوّر لوكالة الصحافة الفرنسية أن قوات أمنية ومن الجيش في المكان لدعم جهود الإنقاذ.

وقال مدير إعلام مديرية الدفاع المدني العميد عبد الرحمن جودت "عثرنا على جثث لامرأتين ورجل وطفل"، مشيراً إلى أن الجثّة الخامسة لامرأة "يجري العمل لإخراجها من بين الركام".

وفيما رجّح أن تكون "هذه الحصيلة نهائية"، أضاف أن "عمليات البحث مستمرة في الموقع حتى يتم مسح كامل الركام للتأكد من عدم وجود عالقين آخرين".

وصرح جودت في وقت سابق إنه لم يتمكّن من تحديد عدد الأشخاص الذين لا يزالون عالقين. وذكر أنه "من الصعب في حالات الانهيار تحديد عدد العالقين"، مؤكّداً أن جهود الإنقاذ لا تزال متواصلةً.

وفي وقتٍ سابق، رجّح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح شاكر لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ "ستّة إلى ثمانية أشخاص عالقين" تحت الركام.

ومنذ ليل السبت، نجحت فرق الإنقاذ في انتشال ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض، وقالت إنهم "بصحة جيدة ونُقلوا إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي". وأظهرت صور عناصر الدفاع المدني وهم يُخرجون طفلاً من الأنقاض على حمّالة ووجهه وجسده مغطيان بالتراب.

وكتب الرئيس العراقي برهم صالح معلّقاً على الحادثة: "تلقينا بألم الحادث المفجع الذي تعرّض له أهلنا في انهيار طال مزار قطارة الإمام علي (عليه السلام) في كربلاء المقدسة".

من جهته، وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير الداخلية "بالإشراف المباشر والميداني في محل الحادث على أعمال الإنقاذ"، متمنياً "السلامة" للمصابين، وفق بيان صادر عن مكتبه.

ووقعت الحادثة بعد ظهر السبت، عندما انهارت تلّة ترابية على مزار قطارة الإمام علي الواقع على بعد 25 كيلومتراً غرب مدينة كربلاء، وذلك بسبب "تشبّع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة"، كما أفادت مديرية الدفاع المدني وكالة الأنباء العراقية.