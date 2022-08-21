سياسة
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الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران بعد سنوات من فتور العلاقات
أعلنت دولة الإمارات الأحد أنها ستُعيد "خلال الأيام القادمة" سفيرها إلى إيران في خطوة هي الأولى منذ أن خفّضت تمثيلها الدبلوماسي في هذا البلد عام 2016.
الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى إيران بعد سنوات من فتور العلاقات
الإمارات: سفيرنا لدى إيران يستأنف مهامه خلال أيام / AA
21 أغسطس 2022

أعلنت الإمارات الأحد أن سفيرها لدى إيران سيف محمد الزعابي سيستأنف مهامه في السفارة في طهران خلال الأيام المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، إن "السفير الزعابي سيعود إلى طهران خلال الأيام القادمة، في إطار الحرص على تعزيز علاقاتها مع إيران، وتنفيذاً للقرار السابق برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير".

وأضافت أنه "في 26 يوليو/تموز الماضي، جرى اتصال هاتفي بين عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، وحسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران في هذا الشأن".

وذكرت الخارجية أن "السفير الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية لدى إيران للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في طهران بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة".

ومنذ أشهر قليلة تشهد العلاقات الإماراتية الإيرانية تطوراً إيجابياً ملحوظاً، بعدما كان يشوبها التوتر لسنوات بسبب الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المتنازع عليها بين البلديْن.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول 2021، وصل مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات طحنون بن زايد، إلى العاصمة الإيرانية طهران بدعوة رسمية من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، في ظل تحسن العلاقات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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