سياسة
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قُتلت بعبوة ناسفة.. روسيا: حادثة قتل داريا دوغين مدبرة ومخطط لها
قالت لجنة التحقيقات الروسية في مقتل داريا دوغين ابنة الفيلسوف والسياسي الروسي ألكسندر دوغين، إن الحادثة "جريمة مدبرة ومخطط لها مسبقاً".
قُتلت بعبوة ناسفة.. روسيا: حادثة قتل داريا دوغين مدبرة ومخطط لها
روسيا: مقتل داريا دوغين جريمة مدبرة ومخطط لها مسبقاً / AFP
21 أغسطس 2022

أعلنت السلطات الروسية أن حادثة مقتل ابنة الفيلسوف والسياسي الروسي ألكسندر دوغين، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين هي "جريمة مدبرة ومخطط لها مسبقاً".

وأوضحت لجنة التحقيقات الروسية في مقتل دوغين أنه "في الوقت الحالي ثبت أن عبوة ناسفة زُرعت أسفل السيارة من جانب السائق. وتُوفيت داريا دوغين، التي كانت تقود السيارة، على الفور"، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم.

ويواصل المحققون والمتخصصون من لجنة التحقيق الروسية الخاصة العمل في مكان الحادث، كما فحص خبراء المتفجرات السيارة المحترقة، ونُقلت إلى موقف سيارات خاص.

وباشر المدّعي العام التحقيقات في القضية وفقاً للقانون الجنائي الخاص بـ"القتل المرتكَب بطريقة خطرة".

ولقيت داريا دوغين مصرعها، إثر انفجار سيارتها بظروف غامضة في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وتنشط داريا سياسيا ضمن الحركة الدولية الأوراسية التي يرأسها والدها.

وعُرفت داريا بتأييدها للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما أدرجتها بريطانيا في قائمة العقوبات تحت مزاعم أنها "تعمل على نشر معلومات مضللة عن الصراع في أوكرانيا"، حسب موقع روسيا اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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