على مضمار سباق، يمضي الجرذ "بلاك تايل" بضع ثوانٍ في شمّ المكان، قبل وضع قوائمه على رافعة والقيادة بأقصى سرعة، وعند وصوله إلى وجهته، يلتهم حلوى مستحقة له بعد الجهد.

وتقول مديرة مختبر علم الأعصاب السلوكي في جامعة ريتشموند كيلي لامبرت إن هذه التجربة "تلفت انتباه الناس إلى الذكاء والقدرة على التعلم لدى هذه الحيوانات".

وتعتبر لامبرت أن أحد أعظم إخفاقات الطب الحديث يتمثل في عدم قدرته على علاج الأمراض العقلية بمساعدة الأدوية، على الرغم من أن شركات الأدوية تجني أرباحاً في هذا المجال.

وأصبحت هذه المقاربات الدوائية موضع تساؤل بشكل متزايد، بعد نشر دراسة كبرى في يوليو/تموز تشكك في النظرية القائلة إن اختلال التوازن الكيميائي، ولا سيما نقص السيروتونين، من شأنه أن يسبب الاكتئاب.

بدلاً من ذلك، ترى كيلي لامبرت أن العلاج السلوكي يشكّل مفتاح علاج العقل، ومن هنا جاءت الدراسة على الثدييات الصغيرة.

وتقول: " أدمغتنا تتغير من الرحم إلى اللحد"، موضحة أن التمتع بحياة نشطة، بطريقة أو بأخرى، يمكن أن يؤثر على اح تمال الإصابة بالاكتئاب.

وتقول: " أدمغتنا تتغير من الرحم إلى اللحد"، موضحة أن التمتع بحياة نشطة، بطريقة أو بأخرى، يمكن أن يؤثر على احتمال الإصابة بالاكتئاب.

في تجربة سابقة، قُسمت الجرذان إلى مجموعة أولى تضم قوارض عليها بذل جهد للحصول على مكافأة (الحفر في كومة من التربة)، ومجموعة أخرى ضابطة كانت تحصل الجرذان فيها على مكافآت دون مقابل.

في مواجهة المهام المجهِدة، صمدت مجموعة الجرذان الأولى لفترة أطول من تلك التي كُيّفت للبقاء، في حالة يسمّيها العلماء "العجز المكتسب".

وأظهرت الجرذان التي تعلمت القيادة أيضا تماسكا عاطفيا أكبر ومستويات منخفضة من التوتر، ما قد يكون مرتبطا بالرضا عن تعلم مهارات جديدة، وفق كيلي لامبرت.

وأظهرت الجرذان التي تعلمت القيادة أيضاً تماسكاً عاطفياً أكبر ومستويات منخفضة من التوتر، ما قد يكون مرتبطاً بالرضا عن تعلم مهارات جديدة، وفق كيلي لامبرت.

وتقول الباحثة أوليفيا هاردينغ إن هذه الحيوانات "تصنع مسارات في الطبيعة تسلكها طوال الوقت، وأردنا معرفة ما إذا كانت قادرة على الحفاظ على حسّ تحديد الاتجاهات الممتاز هذا داخل مركبة".

ولم يكن التعلم سهلاً إذ تعيّن على الفئران أولاً أن تشغّل أدوات التحكم بواسطة النقر بخطمها، قبل أن يكتشف العلماء أنها تفضّل الوقوف على قوائمها الخلفية واستخدام القائمين الأماميين للقيادة.

تماماً مثل البشر، ليست لكل الفئران الاهتمامات نفسها: فبينما يبدو أن البعض يستمتع بالقيادة بنفسه، يفعل البعض الآخر ذلك فقط من أجل المكافآت، ومجموعة ثالثة لا تهتم بالموضوع حتى.

وأظهر الجرذان المدعوّان "الذيل الأسود" و "الذيل متعدد الألوان"، في هذه التجربة، قدرة على "الاستباق" من خلال التململ عند وصول البشر والإسراع في محاولة لتسلق جدران الأقفاص.

تماماً مثل البشر، ليس لكل الفئران الاهتمامات نفسها، فبينما يبدو أن بعضها يستمتع بالقيادة بنفسه، يفعل بعض ذلك فقط من أجل المكافآت، ومجموعة ثالثة لا تهتم بالموضوع حتى.