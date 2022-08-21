بحث قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا هاتفياً الأحد المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وقال البيت الأبيض، في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، إن الرئيس جو بايدن تحدث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف البيان أن قادة الدول الأربعة "ناقشوا المفاوضات الجارية حول برنامج إيران النووي، والحاجة إلى تعزيز الدعم للشركاء في منطقة الشرق الأوسط والجهود المشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

ولم يقدم البيت الأبيض مزيداً من التفاصيل.

وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنهما يدرسان رد إيران على ما وصفه الاتحاد باقتراحه "النهائي" لإحياء الاتفاق، الذي قلصت طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

ومن شأن الفشل في المفاوضات النووية أن يزيد خطر اندلاع حرب إقليمية جديدة، إذ تهدد إسرائيل بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في منعها تطوير قدرات تسلح نووي.

وحذرت طهران، التي تنفي منذ مدة طويلة أن لديها طموحاً من هذا لديها، من رد "ساحق" على أي هجوم إسرائيلي.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أُبرم قبل توليه منصبه، قائلاً إنه يتساهل كثيراً مع إيران، وعاود فرض عقوبات أمريكية قاسية على الجمهورية الإسلامية، مما دفعها إلى البدء في انتهاك قيود الاتفاق على تخصيب اليورانيوم.