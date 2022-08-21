زار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونان بار، الأحد، العاصمة المصرية، بهدف تهدئة أزمة سياسية بين تل أبيب والقاهرة، حسب إعلام عبري.

وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية أنّ رئيس "الشاباك" وصل إلى القاهرة وعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين.

وأوضحت أن الزيارة تهدف إلى تهدئة الأزمة بين إسرائيل ومصر وإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح.

وخلال الأيام الأخيرة، تحدثت تقارير إسرائيلية ودولية عن أزمة سياسية بين مصر وإسرائيل، بسبب تجاهل الأخيرة مطالب القاهرة بخفض التوتر في الضفة الغربية، الذي أعقب التصعيد العسكري في قطاع غزة، في الأسبوع الأول من أغسطس/آب الجاري.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب المصري عن هذه الأزمة أو زيارة رئيس "الشاباك" الإسرائيلي حتى الساعة (20:30 بتوقيت غرينتش).

وبوساطة مصرية دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة حيّز التنفيذ في 7 أغسطس الجاري، بعد 3 أيام من تصعيد عسكري شنّ خلالها الجيش الإسرائيلي غارات على القطاع أسفرت عن مقتل 49 شخصاً وإصابة 360 آخرين.

وشهدت الضفة الغربية بعد اتفاق التهدئة في غزة، تصعيداً إسرائيلياً فنفّذ الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات لاعتقال فلسطينيين تركزت في مدن جنين ونابلس وطوباس، وقُتل خلالها عدد من الفلسطينيين.