سياسة
2 دقيقة قراءة
لتهدئة أزمة بين تل أبيب والقاهرة.. رئيس "الشاباك" يزور مصر ويلتقي مسؤوليها
بهدف تهدئة أزمة سياسية بين تل أبيب والقاهرة، زار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونان بار العاصمة المصرية حسب إعلام عبري.
لتهدئة أزمة بين تل أبيب والقاهرة.. رئيس "الشاباك" يزور مصر ويلتقي مسؤوليها
قناة عبرية: رئيس "الشاباك" بالقاهرة لتهدئة أزمة بين إسرائيل ومصر / AA
21 أغسطس 2022

زار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونان بار، الأحد، العاصمة المصرية، بهدف تهدئة أزمة سياسية بين تل أبيب والقاهرة، حسب إعلام عبري.

وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية أنّ رئيس "الشاباك" وصل إلى القاهرة وعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين.

وأوضحت أن الزيارة تهدف إلى تهدئة الأزمة بين إسرائيل ومصر وإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح.

وخلال الأيام الأخيرة، تحدثت تقارير إسرائيلية ودولية عن أزمة سياسية بين مصر وإسرائيل، بسبب تجاهل الأخيرة مطالب القاهرة بخفض التوتر في الضفة الغربية، الذي أعقب التصعيد العسكري في قطاع غزة، في الأسبوع الأول من أغسطس/آب الجاري.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب المصري عن هذه الأزمة أو زيارة رئيس "الشاباك" الإسرائيلي حتى الساعة (20:30 بتوقيت غرينتش).

وبوساطة مصرية دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة حيّز التنفيذ في 7 أغسطس الجاري، بعد 3 أيام من تصعيد عسكري شنّ خلالها الجيش الإسرائيلي غارات على القطاع أسفرت عن مقتل 49 شخصاً وإصابة 360 آخرين.

وشهدت الضفة الغربية بعد اتفاق التهدئة في غزة، تصعيداً إسرائيلياً فنفّذ الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات لاعتقال فلسطينيين تركزت في مدن جنين ونابلس وطوباس، وقُتل خلالها عدد من الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us