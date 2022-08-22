حذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل الأحد من انزلاق البلاد إلى الركود إذا تصاعدت أزمة الطاقة، داعياً البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع معدلات الفائدة.

وقال ناجل في مقابلة مع صحيفة "راينيشيه بوست" الألمانية إنه "في حال تفاقمت أزمة الطاقة فإن من المحتمل حدوث ركود في الشتاء المقبل".

وأضاف: "لا يزال أداء الاقتصاد الألماني جيداً في ظل الظروف الصعبة بالنصف الأول من العام".

وأكد أن معدلات التضخم في ألمانيا "من الممكن" أن تصل إلى 10% في أشهر الخريف، لافتاً إلى أن البلاد شهدت معدلات تضخم ثنائية الرقم قبل أكثر من 70 عاماً.

وحول توقعاته بشأن قرار سعر الفائدة القادم للبنك المركزي الأوروبي في 8 سبتمبر/أيلول المقبل، قال ناجل إنه "نتيجة ارتفاع معدلات التضخم يجب أن يتبع ذلك مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة".

وفي يوليو/تموز الماضي قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لاتخاذ "خطوات رئيسية أخرى للتأكد من عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط".

وتعاني ألمانيا أزمة حادة في الطاقة إذ تكافح لملء مخزونها الشتوي بعد أن خفضت موسكو بشكل كبير التدفقات على خط أنابيب "نورد ستريم" الرئيسي، مما أدى إلى تفاقم أسوأ أزمة طاقة في أوروبا منذ عقود، والتي يبدو أنها ستستمر حتى العام المقبل.