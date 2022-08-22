أعلن مسؤول بشركة NSO الإسرائيلية المنتجة لبرنامج بيغاسوس للتجسس استقالة مديرها التنفيذي شاليف هوليو وإقالة 100 موظف، في إطار عملية "إعادة هيكلة".

وقالت الشركة في بيان نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل"، إن هوليو "أحد مؤسسي الشركة سيتنحى عن منصبه، فيما سيحل يارون شوهات الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة مكانه مؤقتاً ويدير عملية إعادة الهيكلة".

وأفاد البيان بأن "إعادة الهيكلة تتضمن جميع جوانب أعمال الشركة بما في ذلك تبسيط عملياتها لضمان بقاء NSO، واحدة من شركات الاستخبارات الإلكترونية عالية التقنية الرائدة في العالم، مع التركيز على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الشركة (لم تسمه) قوله: "سيجري فصل 100 موظف أو ما يقرب من 13% من قوة العمل في NSO في إطار عملية إعادة الهيكلة".

ومنذ عام 2021 نشرت عدة وسائل إعلام دولية تقارير تُشير إلى أنه جرى استخدام برنامج بيغاسوس الذي تنتجه الشركة من قبل عدد من الدول للتجسس على معارضين وصحفيين وناشطين اجتماعيين، وسياسيين حول العالم.

وكشف تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية الصيف الماضي فضيحة مفادها أنّ برنامج بيغاسوس سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحفياً و600 شخصية سياسية و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة.