سياسة
2 دقيقة قراءة
تنتج أشهر برامج التجسس.. استقالة مدير NSO الإسرائيلية وبدء إعادة هيكلتها
استقال المدير التنفيذي لشركة NSO الإسرائيلية المنتجة لبرنامج بيغاسوس للتجسس، كما أقيل 100 موظف. وذلك في إطار إعادة هيكلة الشركة للمحافظة على مركزها باعتبارها واحدة من شركات الاستخبارات الإلكترونية عالية التقنية.
تنتج أشهر برامج التجسس.. استقالة مدير NSO الإسرائيلية وبدء إعادة هيكلتها
استقالة مدير شركة NSO الإسرائيلية والإعلان عن عملية إعادة هيكلة / AFP
22 أغسطس 2022

أعلن مسؤول بشركة NSO الإسرائيلية المنتجة لبرنامج بيغاسوس للتجسس استقالة مديرها التنفيذي شاليف هوليو وإقالة 100 موظف، في إطار عملية "إعادة هيكلة".

وقالت الشركة في بيان نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل"، إن هوليو "أحد مؤسسي الشركة سيتنحى عن منصبه، فيما سيحل يارون شوهات الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة مكانه مؤقتاً ويدير عملية إعادة الهيكلة".

وأفاد البيان بأن "إعادة الهيكلة تتضمن جميع جوانب أعمال الشركة بما في ذلك تبسيط عملياتها لضمان بقاء NSO، واحدة من شركات الاستخبارات الإلكترونية عالية التقنية الرائدة في العالم، مع التركيز على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الشركة (لم تسمه) قوله: "سيجري فصل 100 موظف أو ما يقرب من 13% من قوة العمل في NSO في إطار عملية إعادة الهيكلة".

ومنذ عام 2021 نشرت عدة وسائل إعلام دولية تقارير تُشير إلى أنه جرى استخدام برنامج بيغاسوس الذي تنتجه الشركة من قبل عدد من الدول للتجسس على معارضين وصحفيين وناشطين اجتماعيين، وسياسيين حول العالم.

وكشف تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية الصيف الماضي فضيحة مفادها أنّ برنامج بيغاسوس سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحفياً و600 شخصية سياسية و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us