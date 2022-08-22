تلتئم اليوم الاثنين قمة القادة العرب بمدينة العلمين المصرية، لتشكّل خطوة جديدة في مسار متوسّع تنتهجه آلية تشاور عربية رفيعة المستوى تضم مصر والأردن والعراق، بعد انضمام الإمارات والبحرين إليها، تأسيساً على قاعدة "مواجهة التحديات" التي نتجت عن أول تحالف للدول الثلاث عام 2019.

ووفق رصد لوكالة الأناضول كانت القاهرة أولى محطات هذا التحالف الذي أطلق عليه العراق مشروع "بلاد الشام الجديدة" في 21 أغسطس/آب 2021 من دون اتفاق رسمي على ذلك.

بدأ التطور الفعلي للتحالف في قمة ثلاثية مصرية-أردنية-عراقية انعقدت عام 2020، ثم توالت اجتماعات القادة العرب بين العقبة وبغداد وأبو ظبي وسط طغيان لاهتمامات اقتصادية وأمنية وسياسية وترحيب أمريكي وإشادة إيرانية لكل جهد يساعد العراق.

وتشهد المنطقة العربية أزمات أمنية واقتصادية فاقمتها تداعيات مواجهة جائحة كورونا منذ عام 2020 قبل أن تتلقى "صدمة أكبر" وفق مراقبين مع اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022 والنقص في إمدادات الطاقة والغذاء الذي تسبّب في تداعيات اقتصادية "سلبية" عالمياً وعربياً.

ووفق بيانات رسمية للدول المشاركة، فإن هذه أبرز ملامح التحالف العربي وتفاصيل تطوره ومشروعاته.

1- قمة القاهرة 2019 .. ولادة التحالف

في 24 مارس/آذار 2019 احتضنت القاهرة قمة ثلاثية مصرية أردنية-عراقية ضمت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء العراق آنذاك عادل عبد المهدي.

وناقشت القمة "أفكاراً لتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل فيما بين البلدان الثلاثة لا سيما في قطاع الصناعة والطاقة وإعادة الإعمار والبنية التحتية (..) في ظل ظروف دقيقة تمر بها الأمة العربية وتحديات غير مسبوقة".

2- قمة نيويورك.. مراجعة وأولويات

عقدت القمة الثلاثية الثانية بين مصر والأردن والعراق في 22 سبتمبر/أيلول 2019 على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وجمعت السيسي والملك عبد الله والمهدي.

وبحثت "نتائج اجتماعات عقدت على مدار 6 أشهر، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي مع استمرار إعطاء الأولوية للتعاون في مجالات اقتصادية لمواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات".

3- قمة عمان.. انطلاق حقيقي وظهور "الشام الجديد"

في 21 أغسطس/آب 2020 قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" إنه "سيطرح مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي على قادة مصر والأردن"، في أول ظهور لهذا المصطلح من دون توافق أو اتفاق عربي بشأنه حتى الآن.

وبعد 4 أيام شارك الكاظمي في قمة ثلاثية عقدت بعمان في 25 أغسطس/آب 2020 بمشاركة الرئيس المصري وعاهل الأردن تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات بينها الطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، في إطار مواجهة "التحديات التي تهدد الاستقرار في المنطقة".

وتوالت اللقاءات على مستوى وزاري بين الدول الثلاث أبرزها في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بزيارة مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر على رأس وفد كبير للعراق ولقاء الكاظمي وتوقيع 15 مذكرة في مجالات بينها النقل والطاقة والكهرباء.

وتحدث مدبولي عن جاهزية مصر لتنفيذ مشروعات في قطاعات منها البينة الأساسية والإسكان تحت إطار مفهوم برنامج "النفط مقابل إعادة الأعمار".

4- قمة بغداد.. ترحيب أمريكي وتثمين إيراني

في 27 يونيو/حزيران 2021 استضافت بغداد قمة ثلاثية جمعت السيسي والملك عبد الله في أول زيارة يجريها رئيس مصري للعراق منذ غزو العراق للكويت عام 1990، وتناولت "سبل تدشين مرحلة جديدة من التعاون في ظل تحديات غير مسبوقة".

وفي 29 بنداً جاء البيان الختامي للقمة وشمل تأكيدات أبرزها التنسيق الأمني والاستخباري وضرورة السير في تنفيذ المدينة الاقتصادية ومشروع الربط الكهربائي وربط شبكة نقل الغاز بين العراق ومصر عبر الأردن.

وغداة القمة اعتبرت الخارجية الأمريكية ما جرى "خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية إقليمياً".

وفي 1 أغسطس/آب 2021 أكد المتحدث باسم خارجية إيران سعيد خطيب زادة أن "طهران ترحب دائماً بكل ما يساعد على تنمية دور العراق وتدعم أي مشروع يعزز السلام بالمنطقة"، رداً على سؤال بشأن "رؤية إيران لما يسمى مشروع الشام الجديد بين العراق والأردن ومصر".

5- قمة العقبة.. انضمام الإمارات وتدشين مبادرة اقتصادية

في 25 مارس/آذار 2021 التقى الرئيس المصري وملك الأردن والكاظمي، وحضر القمة لأول مرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي آنذاك، وبحثوا تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأربع في ظل الظروف العالمية.

وبعد نحو شهرين من هذا اللقاء وفي 29 مايو/أيار 2022 دشنت مصر والإمارات والأردن مبادرة شراكة صناعية بين البلدان الثلاثة، وانضمت البحرين إليهم في 25 يوليو/تموز الماضي.

وفي 6 يونيو/حزيران 2022 نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه جرى الاتفاق مع بغداد على الربط الكهربائي وسيبدأ التزويد بداية العام المقبل، من دون تفاصيل أكثر آنذاك.

6- قمة "العلمين": قمة خماسية تشهد انضمام البحرين

وأفاد تلفزيون "المملكة" الأردني الرسمي الأحد بمشاركة عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني بقمة عربية تستضيفها مصر مع الإمارات والبحرين والعراق.

وأفاد موقع القاهرة 24 المقرب من السلطات المصرية بأن القمة التي تعقد الاثنين بمشاركة قادة هذه الدول، مشيرة إلى أن العقبة استضافت قمة رباعية في مارس/آذار الماضي، بينما تنضم مملكة البحرين إلى هذه القمة بمدينة العلمين"، وأكدت فضائية إكسترا نيوز المصرية الخاصة الانعقاد ذاته.