أقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بوجود أزمة بين بلاده ومصر على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في غزة.

وقال غانتس في حوار لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "توجد أيام توتر ناتجة عن انتهاء عملية الفجر الصادق، ونأمل أن تمر الأزمة في الأيام المقبلة".

وأضاف: "مصر لاعب إقليمي رئيسي ومن أهم أصدقاء إسرائيل؛ البَلَدان وفي بعض الأحيان توجد تقلبات، والطرفان سيجدان الطريقة لإعادة الاستقرار".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (المخابرات الداخلية) غادر الأحد إلى مصر لبحث الأزمة مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

وخلال الأيام الأخيرة تحدثت تقارير إسرائيلية ودولية عن وجود أزمة سياسية بين مصر وإسرائيل، بسبب تجاهل الأخيرة مطالب القاهرة بخفض التوتر في الضفة الغربية الذي أعقب التصعيد العسكري في قطاع غزة في الأسبوع الأول من أغسطس/آب الجاري.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب المصري على هذه الأزمة أو زيارة رئيس "الشاباك" الإسرائيلي.

وبوساطة مصرية دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب الجاري بعد 3 أيام من تصعيد عسكري شن خلالها الجيش الإسرائيلي غارات على القطاع أسفرت عن استشهاد 49 شخصاً وإصابة 360 آخرين.

وشهدت الضفة الغربية بعد اتفاق التهدئة في غزة تصعيداً إسرائيلياً إذ نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات لاعتقال فلسطينيين تركزت في مدن جنين ونابلس وطوباس وقتل خلالها عدد من الفلسطينيين.

وحسب حركة الجهاد فإن مصر التزمت اتفاق التهدئة بالعمل على الإفراج عن الأسيرين خليل عواودة وبسام السعدي، لكن إسرائيل ترفض حتى الآن الإفراج عنهما.

الاتفاق النووي مع إيران

في موضوع آخر قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الاتفاق المتبلور بين القوى الدولية وإيران سيئ وإن إسرائيل ضده.

وقال في حديثه لهيئة البث الإسرائيلية: "نحن ضده، إنه اتفاق سيئ في عدة مجالات تتعلق بقدرة التخصيب وتطوير القدرات النووية وأنظمة الأسلحة".

وأضاف: "أنا شخصياً ناقشت هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي بايدن خلال زيارته الأخيرة وكان منتبهاً للغاية، وبالطبع لم يقل شيئاً إلا أنه كرر التزامه منع إيران الحصول على أسلحة نووية، ولست متأكداً من أن الاتفاق بصيغته الحالية يخدم ما قاله".

وكان الاتحاد الأوروبي توسط بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للوصول إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.