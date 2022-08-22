استقبلت تركيا 23 مليوناً و30 ألفاً و209 سائحين أجانب، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية الاثنين، فإن عدد الزوار الأجانب خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2022، حقّق نموّاً بنسبة 128.28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وتَصدَّر الألمان قائمة الأجانب الأكثر زيارة لتركيا خلال الفترة المذكورة، بواقع مليونين و992 ألفاً و552 سائحاً، تلاهم الروس في المركز الثاني بمليونين و197 ألفاً و331، ثم مواطنو المملكة المتحدة بمليون و810 آلاف و248 سائحاً.

وفي يوليو وحده زار تركيا 6 ملايين و665 ألفاً و129 سائحاً أجنبيّاً، بنموّ بلغت نسبته 52.84% مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

وتشير التقارير والتوقعات الصادرة عن المنظمات السياحية في تركيا إلى زيادة عائدات قطاع السياحة في تركيا بحلول نهاية عام 2022، بفعل انتعاش تشجيع الحكومة ودعم البرامج السياحية في البلاد، بخاصة عقب انحسار وباء كورونا.

وكان وزير السياحة التركي أشار إلى أنه يتوقع هذا العام وصول عدد السياح إلى 47 مليوناً بعائدات تصل إلى 37 مليار دولار.