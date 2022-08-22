صرّح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين أن كمية الحبوب التي خرجت من مواني أوكرانيا منذ الأول من أغسطس/آب الجاري بموجب اتفاقية إسطنبول، بلغت 721 ألفاً و449 طناً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماعه عبر تقنية التليكونفرانس مع قادة القوات التركية تقدمهم رئيس هيئة الأركان يشار غولر.

وأوضح أقار أن عمليات شحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية مستمرة، مبيناً أن أنقرة تواصل جهودها من أجل منع حدوث أي طارئ يعرقل سير الاتفاقية.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي شهدت مدينة إسطنبول افتتاح مركز التنسيق لضمان الشحن الآمن للحبوب من المواني الأوكرانية، الذي يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

وفي 22 من الشهر نفسه، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.