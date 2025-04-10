الحرب على غزة
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بعد توقيع ألف عسكري أمس.. 150 ضابطاً في البحرية الإسرائيلية يوقعون عريضة لوقف الحرب على غزة
وقّع 150 ضابطاً في سلاح البحرية الإسرائيلي عريضة تطالب الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بوقف الحرب لإعادة الأسرى من قطاع غزة.
بعد توقيع ألف عسكري أمس.. 150 ضابطاً في البحرية الإسرائيلية يوقعون عريضة لوقف الحرب على غزة
سلاح البحرية بجيش الاحتلال الأسرائيلي / AFP
10 أبريل 2025

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة، اليوم الخميس، إنّ "قرابة 150 ضابطاً في سلاح البحرية الإسرائيلي وقّعوا عريضة تطالب بوقف الحرب في غزة وإعادة المحتجزين".

والأربعاء، نشر نحو 1000 عسكري متقاعد وعامل في سلاح الجو الإسرائيلي رسالة تدعو لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع منذ أكثر من عام ونصف مقابل استعادة المحتجزين في غزة.

وتقدّر تل أبيب وجود 59 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، فيما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي 1 مارس/آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي، والتزمته الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصَّل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

ودعا الموقعون على الرسالة "جميع مواطني إسرائيل إلى المطالبة، في كل مكان وبكل الطرق، بوقف القتال وإعادة جميع المختطفين الآن".

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الثامن عشر، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة جرّاء إغلاق تل أبيب المعابر في وجه المساعدات الإنسانية.

مصدر:TRT ARABI
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