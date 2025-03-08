وتجمّع أنصار يول أمام مركز التوقيف لتحيته، وأظهرت مشاهد مصورة الرئيس المعزول وهو ينحني مطولاً أمام أنصاره، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات.

وقال يول في بيان لاحقاً: "أحني رأسي عرفاناً لشعب هذه الأمة".

وأمس الجمعة، أصدرت المحكمة المركزية قراراً بالإفراج عن الرئيس المعزول، إلا أن محاميه أشار إلى أنه بقي موقوفاً حتى أكدت النيابة العامة، اليوم السبت، تخليها عن حقها في استئناف القرار.

وقالت المحكمة، في بيان، إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى "شكوك حول قانونية" إجراءات التحقيق التي شملت جهتين منفصلتين.

وقال محامو يون في بيان لهم "قرار المحكمة إلغاء الاحتجاز أظهر أن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".

وكان فريق الدفاع قد قال إن أمر الاعتقال الذي صدر في 19 يناير/كانون الثاني وأبقاه قيد الاحتجاز باطل، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيباً من الناحية الإجرائية.

يُذكر أن يول، وهو قاضٍ سابق، تسبب في أزمة سياسية بإعلانه الأحكام العرفية وإرسال قوات إلى البرلمان، قبل أن يتراجع عن قراره بعد 6 ساعات فقط إثر تصويت النواب لصالح عودة الحكم المدني.

وبرر يول الأحكام العرفية بأن "الإجراء كان ضرورياً للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة".

وبعد هذا بأسابيع، صوّت البرلمان لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.