منذ 12 ساعات
وكانت الأمطار الموسمية بدأت الهطول منذ يوم الاثنين الماضي، ما أدّى إلى فيضانات وانهيارات أرضية في جزيرة بالي وإقليم نوسا تينجارا الشرقي، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً على الأقل وفقدان 10 آخرين.
وتسببت الأمطار في فيضان الأنهار، ما أدّى إلى اجتياح تسع مدن ومناطق في بالي، مع سقوط الطمي والصخور والأشجار على القرى الجبلية.
وغمرت المياه ما لا يقل عن 112 منطقة، ممَّا تسبب في عدة انهيارات أرضية، وفقاً لوكالة الحد من آثار الكوارث التي أصدرت بياناً بذلك.
وعادت مستويات الأنهار إلى طبيعتها اليوم الخميس، وغادر السكان في ديناباسار، عاصمة بالي، أماكن الإيواء.
واستغلت السلطات انحسار المياه للبدء في إزالة الطمي وأكوام القمامة المبللة من الشوارع، كما أعيد التيار الكهربائي لعشرات الآلاف من السكان والشركات.
مصدر:TRT ARABI