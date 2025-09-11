وكانت الأمطار الموسمية بدأت الهطول منذ يوم الاثنين الماضي، ما أدّى إلى فيضانات وانهيارات أرضية في جزيرة بالي وإقليم نوسا تينجارا الشرقي، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً على الأقل وفقدان 10 آخرين.

وتسببت الأمطار في فيضان الأنهار، ما أدّى إلى اجتياح تسع مدن ومناطق في بالي، مع سقوط الطمي والصخور والأشجار على القرى الجبلية.