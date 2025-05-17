تركيا
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بعد تبنّي أنقرة محادثات حرب أوكرانيا.. وزيرة خارجية آيسلندا تثمّن دور تركيا في إحلال السلام العالمي
أشادت وزيرة خارجية آيسلندا ثورغيردور كاترين غونارسدوتير، بدور تركيا في السلام العالمي من خلال الإشارة إلى الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي “الناتو” الذي عُقد في ولاية أنطاليا والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي استضافتها إسطنبول.
بعد تبنّي أنقرة محادثات حرب أوكرانيا.. وزيرة خارجية آيسلندا تثمّن دور تركيا في إحلال السلام العالمي
وزيرة خارجية آيسلندا تشيد بدور تركيا في السلام العالمي في أعقاب اجتماعات أنطاليا وإسطنبول / AA
17 مايو 2025

وقالت غونارسدوتير في تصريحات صحفية خلال مشاركتها في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية (الناتو) أمس الجمعة بولاية أنطاليا التركية، إن دور تركيا في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مهم جداً، وإنها تنظر بإيجابية إلى محادثات إسطنبول.

وتابعت: "بالنظر إلى الاجتماعات المهمة التي تجري في إسطنبول وأنطاليا، نرى أن كل هذه العوامل مجتمعة تُظهر مدى أهمية تركيا من أجل السلام العالمي".

وفي 11 مايو/أيار الجاري، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة في 15 من الشهر ذاته بإسطنبول، طالباً من نظيره التركي رجب طيب أردوغان استضافة الجولة الجديدة.

بدوره، أكد الرئيس أردوغان استعداد تركيا لاستضافة المفاوضات لتحقيق سلام عادل ودائم، بينما رحبت الحكومة الأوكرانية بالخطوة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وعن العلاقات بين تركيا والناتو، قالت غونارسدوتير: "تركيا من بين الشركاء الأكثر قيمة بالنسبة إلى الناتو. هذا بسبب قوتها العسكرية الضخمة ورؤيتها لضمان السلام في الشرق الأوسط".

وأردفت: "ما تفعله تركيا لافت للنظر. أنقرة ملتزمة للغاية عندما يتعلق الأمر بمهام الناتو والعمليات الأخرى. تركيا من أهم أعضاء الناتو. بالطبع جميع الأعضاء مهمون، لكن تركيا قوة فعلية".

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