الحرب على غزة
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إصابة فلسطينيين في اقتحام الاحتلال مناطق شمال الضفة وجنوبها.. ومستوطنون يعتدون على مصلين بمسجد
أصيب عدد من الفلسطينيين، خلال سلسلة اقتحامات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، لمختلف مناطق الضفة الغربية. تزامن ذلك مع اعتداء مستوطنين على مصلين داخل مسجد.
إصابة فلسطينيين في اقتحام الاحتلال مناطق شمال الضفة وجنوبها.. ومستوطنون يعتدون على مصلين بمسجد
قوات الاحتلال تقتحم مدن وبلدات شمال وجنوب الضفة الغربية / Reuters
29 مارس 2025

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن طواقمها تعاملت في بلدة بيت أُمر قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة، مع إصابة لشاب (19 عاماً) بالرصاص الحي في الرجل نقل إلى المستشفى، وإصابة لشابة (18 عاماً) بحالة اختناق بالغاز نقلت إلى عيادة خاصة.

كما تعاملت طواقم الجمعية مع إصابة بالرصاص الحي في الرجل لشاب (25 عاماً) وإصابة لمسنة (59 عاماً) بالرصاص الحي في الرجل، نقلت إلى المستشفى. وأوضحت أن تلك الإصابات كانت نتيجة "مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في بلدة بيت أمر".

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جنبا في مسافر يطا جنوب الخليل.

وشمالي الخليل، أفاد شهود عيان "باندلاع مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال وسط مخيم العروب شمال مدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الغازية، دون أن تسجل إصابات".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "شاباً أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس".

وأضافت أن "طواقم الإسعاف نقلت شاباً مصاباً برصاص الاحتلال في القدم، خلال اقتحام البلدة (...) وسط إطلاق نار كثيف، اندلعت على إثره مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، أسفرت عن إصابة شاب".

وأفاد شهود عيان، باقتحام قوة إسرائيلية قريتي بورين وبرقة شرق وغرب مدينة نابلس.

وفي خربة طانا (قرية صغيرة) قرب بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، ذكرت "وفا" أن "مستعمرين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجموا مصلين داخل مسجد بيت الشيخ".

وأضافت أن المستوطنين اعتدوا على المصلين "وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام، والاستيلاء على بطاقات المواطنين، قبل إخلاء سبيلهم".

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 939 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفاً و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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