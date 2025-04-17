الحرب على غزة
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"الحوثي": صفقات التبادل حق للفلسطينيين.. والاحتلال الإسرائيلي يمارس الاختطاف والتجويع
قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن إسرائيل تريد تجاوز ملف الأسرى الفلسطينيين وتحقيق مكاسب عبر إخراج أسراها دون الدخول في صفقات تبادل، وذلك في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الخميس، بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني".
"الحوثي": صفقات التبادل حق للفلسطينيين.. والاحتلال الإسرائيلي يمارس الاختطاف والتجويع
زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي / TRT ARABI
17 أبريل 2025

وأوضح أن هناك "معاناة حقيقية يعيشها آلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي"، مضيفاً: "لا يمكن القفز على معاناة الأسرى أو شطب قضيتهم من المشهد".

ورأى الحوثي أن "العدو الإسرائيلي يمارس يومياً عمليات اختطاف بحق الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويزج بهم في سجونه، في ظل الإهمال الطبي والحرمان من الحقوق الأساسية".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى حالياً إلى "التملص من مسؤولية ملف الأسرى الفلسطينيين، ومحاولة إخراج أسراه دون الالتزام بصفقات تبادل"، ما يُعد انتهاكاً للحقوق الإنسانية والقانونية للمعتقلين الفلسطينيين.

وفي حديثه عن الأوضاع في قطاع غزة، أكد الحوثي أن "العدوان الإسرائيلي المستمر، بالشراكة مع الولايات المتحدة، حوّل غالبية السكان إلى نازحين"، مشيراً إلى استهداف المنشآت الصحية، ومنها المستشفى المعمداني، رغم الأوضاع الكارثية في النظام الصحي.

ولفت إلى أن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم إبادة جماعية، و"تنفيذ حرب تجويع ممنهجة منذ أكثر من شهر ونصف، في ظل اعتراف أممي بالمعاناة نتيجة منع إدخال المواد الغذائية".

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تصل إليه، بصواريخ وطائرات مسيَّرة.

وترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وعاد التوتر بين جماعة الحوثي اليمنية من جهة، وإسرائيل وحلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة، مؤخراً على خلفية خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير مع حماس، واستئنافها حرب الإبادة ضد غزة، فيما أعلنت الجماعة اليمنية استئنافها العمليات العسكرية ضد إسرائيل ومصالحها إثر ذلك.

مصدر:TRT Arabi
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