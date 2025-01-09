سياسة
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بايدن يلغي رحلته إلى إيطاليا للتركيز على جهود مكافحة حرائق كاليفورنيا
قال البيت الأبيض‭‭‭ ‬‬‬أمس الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغى رحلته المرتقبة إلى إيطاليا، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس، لأنه يرغب في التركيز على قيادة الجهود الاتحادية للتعامل مع الحرائق في كاليفورنيا.
بايدن يلغي رحلته إلى إيطاليا للتركيز على جهود مكافحة حرائق كاليفورنيا
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع عناصر الشرطة والإطفاء في كاليفورنيا / AFP
9 يناير 2025

وذكر البيت الأبيض في بيان أنه بعد عودة بايدن مساء أمس الأربعاء "من لوس أنجلوس، حيث التقى في وقت سابق أفراد الشرطة ورجال الإطفاء وأطقم الطوارئ الذين يكافحون الحرائق الضخمة غير المسبوقة في المنطقة وإعلانه حالة طوارئ كبرى في كاليفورنيا، قرر إلغاء رحلته القادمة إلى إيطاليا لمواصلة التركيز على توجيه الجهود الاتحادية في الأيام المقبلة".

وامتدت حرائق الغابات المستعرة المحيطة بلوس أنجلوس لتصل إلى هوليوود هيلز أمس الأربعاء، بعدما أودت خمسة حرائق أخرى في المنطقة بحياة خمسة أشخاص على الأقل، وتسببت في تدمير مئات المنازل واستنفاد موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه.

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