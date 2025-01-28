سياسة
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إصابات وحرائق في قصف روسي مكثف بمسيّرات على مناطق في أوكرانيا
أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية شنت هجوماً جوياً واسعاً بطائرات مسيّرة خلال الليلة الماضية، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية.
إصابات وحرائق في قصف روسي مكثف بمسيّرات على مناطق في أوكرانيا
آثار القصف الروسي على خاركييف ليلة أمس / Reuters
28 يناير 2025

وقال الجيش الأوكراني في بيان إن روسيا أطلقت 100 طائرة مسيّرة في الهجوم، مشيراً إلى أن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 65 مسيّرة فيما لم تبلغ 28 مسيّرة أخرى أهدافها.

وأضاف البيان أن مسيّرتين عادتا باتجاه روسيا وروسيا البيضاء، وبقيت واحدة في المجال الجوي الأوكراني، بينما لم يكشف عن مصير 4 مسيّرات أخرى.

وفي منطقة خاركيف، قال الحاكم المحلي إن الهجوم أسفر عن إصابة شخصين وإلحاق أضرار بعدة منازل، كما أكد الجهاز الحكومي لخدمات الطوارئ أن الحرائق اجتاحت منشآت إنتاجية، ما أدى إلى إصابة شخصين آخرين، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأفاد إيفان فيدوروف، حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، في منشور له عبر تليغرام بأن الهجمات الروسية تسببت في إصابة شخصين آخرين، مشيراً إلى تنفيذ 362 هجوماً على تجمعات سكنية بالمنطقة بالأمس.

كما شنت القوات الروسية هجمات بطائرات مسيّرة على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، ما تسبب بأضرار في عدة مبانٍ سكنية وسيارات، دون أن تُسجَّل إصابات، حسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.

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