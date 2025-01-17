الحرب على غزة
3 دقيقة قراءة
مهدداً نتنياهو.. بن غفير: سأنسحب من الحكومة حال إقرار صفقة التبادل
هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، بأن حزبه "القوة اليهودية" سينسحب من حكومة بنيامين نتنياهو حال التصديق على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة المزمع دخوله حيز التنفيذ الأحد المقبل.
مهدداً نتنياهو.. بن غفير: سأنسحب من الحكومة حال إقرار صفقة التبادل
بن غفير: سأنسحب من الحكومة حال إقرار صفقة التبادل / صورة: AA (AA)
17 يناير 2025

وفي مؤتمر صحفي بثته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قال بن غفير: "إذا جرى تنفيذ صفقة الأسرى المرتقبة، فسيستقيل حزب القوة اليهودية (الذي يتزعمه) من الحكومة".

وأضاف بن غفير: "لن نعود إلا إذا استؤنفت العمليات العسكرية في قطاع غزة"، واصفاً الصفقة بـ"العار".

وأشار إلى أن الصفقة تتضمن وقف القتال والانسحاب من محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وأردف: "حزب القوة اليهودية لن يُسقط نتنياهو، وسيسمح له بمواصلة تولي رئاسة الحكومة، لكنه لن يكون جزءاً من هذه الصفقة".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ستنهي كل الإنجازات التي حققناها".

وانسحاب بن غفير من حكومة نتنياهو، لا يمكنه من إسقاطها، كونه يملك 6 مقاعد في الكنيست (البرلمان) فقط.

لكن بن غفير، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، للتعاون لتهديد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال توقيع اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأعلن سموتريتش، معارضته للاتفاق المنتظر لكنه لم يهدد بالانسحاب من الحكومة بعد.

وتمتلك حكومة نتنياهو 68 مقعداً، وتحتاج إلى 61 مقعداً على الأقل من أصل 120 في الكنيست، لتشكيل أغلبية برلمانية والحفاظ على استقرارها.

وبين هذه المقاعد 8 لحزب سموتريتش، و6 لحزب بن غفير، ومن ثم فإن استقالة هذين الحزبين معاً كافيين لإسقاط الحكومة.

ويفسر ذلك مماطلة نتنياهو والارتباك الذي بدا عليه خلال الساعات الأخيرة، وتأجيل اجتماعين كانا مقررين للمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر "الكابينت" والحكومة، الخميس، للتصديق على الاتفاق.

ومن المتوقع أن يجتمع "الكابينت" صباح الجمعة، للتصديق على الصفقة.

وعقب تهديدات بن غفير، قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، الخميس: "أقول لنتنياهو لا تخف ولا تتردد، ستحصل على كل شبكة الأمان التي تحتاج إليها لإتمام صفقة الأسرى".

وذكر لابيد في منشور عبر حسابه بمنصة إكس: "هذا الأمر أهم من أي خلافات كانت بيننا في أي وقت مضى".

و"شبكة الأمان" لتنفيذ الصفقة تعني أن لابيد رغم كونه معارضاً للحكومة، فإنه يدعم الصفقة بشكل كامل، لضمان تمريرها أو تنفيذها بنجاح، دون الانضمام إلى الائتلاف الحاكم.

ويمكن لزعيم المعارضة لابيد، أن يدعم الصفقة بالتصويت لصالحها في حال جرى عرضها على الكنيست.

وأعرب لابيد مراراً عن دعمه لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، متهماً نتنياهو بعرقلة تنفيذها لمصالح سياسية.​​​​​​​

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتاً إلى أن تنفيذه سيبدأ الأحد المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوماً، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل عدد من الأسرى من الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us