تركيا
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الأول في أوروبا.. مطار إسطنبول يطلق نظاماً يسمح بإقلاع وهبوط 3 طائرات في آن واحد
أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن مطار إسطنبول يستعد، غداً الخميس، لتطبيق نظام جديد يُعد الأول من نوعه في أوروبا، يتيح لثلاث طائرات الهبوط أو الإقلاع بشكل متزامن على مدارج مستقلة تماماً.
الأول في أوروبا.. مطار إسطنبول يطلق نظاماً يسمح بإقلاع وهبوط 3 طائرات في آن واحد
سابقة أوروبية.. مطار إسطنبول يطلق نظاماً يسمح بإقلاع وهبوط 3 طائرات في آن واحد / AA
16 أبريل 2025

وقال أورال أوغلو، في بيان اليوم الأربعاء، إن النظام الجديد يمثل خطوة تاريخية في إدارة حركة الطيران، مشيراً إلى أن تشغيل المدارج الثلاثة سيبدأ رسمياً عند الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ).

وأضاف: "بفضل هذا النظام، ستُدار حركة الطيران بكفاءة أعلى، إذ ستُستخدم المدارج بشكل أكثر فاعلية، ما ينعكس على تسريع تدفق حركة المرور وزيادة السعة التشغيلية للمطار".

وأشار الوزير إلى أن هذا النظام متّبع حالياً فقط في الولايات المتحدة، مؤكداً أن مطار إسطنبول سيكون الأول في أوروبا الذي يطبّقه، في إطار التعاون مع المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول)، وهيئة المطارات الحكومية، والمديرية العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية التركية.

وذكر أن الأعمال التمهيدية للمشروع انطلقت في الربع الأخير من عام 2022، تلاها تنظيم اجتماعات موسعة، وتحليلات للمخاطر، ودراسات سلامة، بالإضافة إلى عمليات محاكاة خلال عامي 2023 و2024.

مصدر:TRT Arabi
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