وقال أورال أوغلو، في بيان اليوم الأربعاء، إن النظام الجديد يمثل خطوة تاريخية في إدارة حركة الطيران، مشيراً إلى أن تشغيل المدارج الثلاثة سيبدأ رسمياً عند الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ).

وأضاف: "بفضل هذا النظام، ستُدار حركة الطيران بكفاءة أعلى، إذ ستُستخدم المدارج بشكل أكثر فاعلية، ما ينعكس على تسريع تدفق حركة المرور وزيادة السعة التشغيلية للمطار".

وأشار الوزير إلى أن هذا النظام متّبع حالياً فقط في الولايات المتحدة، مؤكداً أن مطار إسطنبول سيكون الأول في أوروبا الذي يطبّقه، في إطار التعاون مع المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول)، وهيئة المطارات الحكومية، والمديرية العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية التركية.

وذكر أن الأعمال التمهيدية للمشروع انطلقت في الربع الأخير من عام 2022، تلاها تنظيم اجتماعات موسعة، وتحليلات للمخاطر، ودراسات سلامة، بالإضافة إلى عمليات محاكاة خلال عامي 2023 و2024.