وأظهرت معطيات هيئة الإحصاء التركية، ارتفاعاً ملحوظاً في تجارة تركيا مع الجمهوريات التركية، سواء بشكل ثنائي أم عبر منظمة الدول التركية بين 2020 و2024.

في هذا السياق، بلغت صادرات تركيا لهذه الدول 5.4 مليار دولار في عام 2020، وارتفعت إلى 7.2 مليار دولار في عام 2021، و8 مليارات دولار في عام 2022، و9.9 مليار دولار في عام 2023.

والعام الماضي، تجاوزت الصادرات التركية إلى الجمهوريات التركية 11.1 مليار دولار، مسجلة رقماً قياسياً يعادل ضعف قيمته بعام 2020، بحسب المعطيات ذاتها.

وكانت كازاخستان الدولة التي سجلت تركيا أكبر قدر من الصادرات لها بين الدول الخمس، العام الماضي، وبلغت قيمتها 3.3 مليار دولار.

وجاءت أذربيجان في المركز الثاني بـ3.1 مليار دولار، تلتها أوزبكستان بـ 2.2 مليار دولار، وقيرغيزستان بـ1.4 مليار دولار، وتركمانستان بـ1.1 مليار دولار.

والجمهوريات التركية، هي مصطلح يطلق على أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان، التي تنتمي إلى العالم التركي.