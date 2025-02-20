تركيا
1 دقيقة قراءة
صادرات تركيا إلى الجمهوريات التركية تتجاوز 11 مليار دولار في 2024
تجاوزت قيمة صادرات تركيا إلى الجمهوريات التركية؛ أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان، 11.1 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يشكل ضعف قيمتها في عام 2020.
صادرات تركيا إلى الجمهوريات التركية تتجاوز 11 مليار دولار في 2024
صادرات تركيا إلى أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان تصل إلى رقم قياسي / صورة: AA (AA) / AA Archive
20 فبراير 2025

وأظهرت معطيات هيئة الإحصاء التركية، ارتفاعاً ملحوظاً في تجارة تركيا مع الجمهوريات التركية، سواء بشكل ثنائي أم عبر منظمة الدول التركية بين 2020 و2024.

في هذا السياق، بلغت صادرات تركيا لهذه الدول 5.4 مليار دولار في عام 2020، وارتفعت إلى 7.2 مليار دولار في عام 2021، و8 مليارات دولار في عام 2022، و9.9 مليار دولار في عام 2023.

والعام الماضي، تجاوزت الصادرات التركية إلى الجمهوريات التركية 11.1 مليار دولار، مسجلة رقماً قياسياً يعادل ضعف قيمته بعام 2020، بحسب المعطيات ذاتها.

وكانت كازاخستان الدولة التي سجلت تركيا أكبر قدر من الصادرات لها بين الدول الخمس، العام الماضي، وبلغت قيمتها 3.3 مليار دولار.

وجاءت أذربيجان في المركز الثاني بـ3.1 مليار دولار، تلتها أوزبكستان بـ 2.2 مليار دولار، وقيرغيزستان بـ1.4 مليار دولار، وتركمانستان بـ1.1 مليار دولار.

والجمهوريات التركية، هي مصطلح يطلق على أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان، التي تنتمي إلى العالم التركي.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us