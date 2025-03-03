وقالت الشرطة في بيان إنه "تبيّن أن الحديث يدور عن هجوم طعن، وتنتشر قوات الشرطة في المكان، وجرى تحييد المنفذ وتصفيته" دون معلومات عن هويته وأغلِق موقع الحادث.

وأكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء" في بيان عبر منصة إكس، أن أحد الجرحى قُتل في عملية الطعن بمدينة حيفا.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث إن 6 إسرائيليين أصيبوا بالعملية، قبل أن تعلن هيئة الإسعاف مقتل أحدهم.

وقالت نجمة داود في بيان: "حسب التقرير الأوّلي، يقدم مسعفون من نجمة داود الحمراء العلاج الطبي لخمسة جرحى، من بينهم: 1 في حالة حرجة، و3 في حالة خطيرة، و1 في حالة متوسطة".



