سياسة
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مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في عملية طعن بحيفا والشرطة الإسرائيلية تقتل المنفّذ
قُتل إسرائيلي وأصيب 5 آخرون، الاثنين، في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية بمدينة حيفا، فيما تحدثت الشرطة الإسرائيلية عن قتل المنفذ برصاص أحد حراس الأمن.
مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في عملية طعن بحيفا والشرطة الإسرائيلية تقتل المنفّذ
عملية طعن في حيفا / MAXAR TECHNOLOGIES VIA GOOGLE/ Handout via Reuters
3 مارس 2025

وقالت الشرطة في بيان إنه "تبيّن أن الحديث يدور عن هجوم طعن، وتنتشر قوات الشرطة في المكان، وجرى تحييد المنفذ وتصفيته" دون معلومات عن هويته وأغلِق موقع الحادث.

وأكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء" في بيان عبر منصة إكس، أن أحد الجرحى قُتل في عملية الطعن بمدينة حيفا.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث إن 6 إسرائيليين أصيبوا بالعملية، قبل أن تعلن هيئة الإسعاف مقتل أحدهم.

وقالت نجمة داود في بيان: "حسب التقرير الأوّلي، يقدم مسعفون من نجمة داود الحمراء العلاج الطبي لخمسة جرحى، من بينهم: 1 في حالة حرجة، و3 في حالة خطيرة، و1 في حالة متوسطة".


مصدر:TRT World and Agencies
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