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سوريا.. 3 قتلى و12 مصاباً في انفجار بحي الرمل باللاذقية
قتل 3 أشخاص وأصيب 12 آخرون، اليوم السبت، إثر انفجار وقع بمبنى في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية شمال غربي سوريا، وفق إعلام رسمي.
سوريا.. 3 قتلى و12 مصاباً في انفجار بحي الرمل باللاذقية
3 قتلى و12 مصابا في انفجار بحي الرمل باللاذقية في سوريا / AFP
15 مارس 2025

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن محافظ اللاذقية محمد عثمان، قوله إن "انفجار حي الرمل الجنوبي في اللاذقية خلّف حتى اللحظة 3 قتلى و12 مصاباً".

وأضاف محافظ اللاذقية أن "فرق الدفاع المدني والأهالي لا يزالون يبحثون عن مصابين ومفقودين".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت "سانا" في نبأ عاجل بوقوع "انفجار عنيف هز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية لأسباب مجهولة".

ونقلت الوكالة عن الدفاع المدني السوري قوله: "جرحى مدنيون وعالقون تحت الأنقاض في حصيلة أولية لانفجار مجهول في مبنى مكوّن من أربعة طوابق في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية".

وأوضحت أن "فرق البحث والإنقاذ والإسعاف في الدفاع المدني السوري تباشر العمل في موقع الانفجار".

مصدر:TRT Arabi
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