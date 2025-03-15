ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن محافظ اللاذقية محمد عثمان، قوله إن "انفجار حي الرمل الجنوبي في اللاذقية خلّف حتى اللحظة 3 قتلى و12 مصاباً".

وأضاف محافظ اللاذقية أن "فرق الدفاع المدني والأهالي لا يزالون يبحثون عن مصابين ومفقودين".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت "سانا" في نبأ عاجل بوقوع "انفجار عنيف هز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية لأسباب مجهولة".

ونقلت الوكالة عن الدفاع المدني السوري قوله: "جرحى مدنيون وعالقون تحت الأنقاض في حصيلة أولية لانفجار مجهول في مبنى مكوّن من أربعة طوابق في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية".

وأوضحت أن "فرق البحث والإنقاذ والإسعاف في الدفاع المدني السوري تباشر العمل في موقع الانفجار".