سياسة
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غضب إسرائيلي من استعداد ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين.. والاتحاد البرلماني الدولي يتبنّى حل الدولتين
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 5" الأربعاء، عقب زيارته لمصر والتي استمرت يومين إنه "يتعين التحرك نحو الاعتراف بفلسطين"، وأضاف: "يمكننا أن نصل إلى ذلك في الأشهر المقبلة".
غضب إسرائيلي من استعداد ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين.. والاتحاد البرلماني الدولي يتبنّى حل الدولتين
غضب إسرائيلي من استعداد ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين / AA
9 أبريل 2025

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيترأس مع السعودية مؤتمراً دولياً حول حل الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية، في يونيو/حزيران المقبل. وأوضح أنهم يهدفون إلى الانتهاء من قضية الاعتراف بفلسطين خلال المؤتمر المذكور.

وفي تصريح له عام 2024، قال ماكرون إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس "محرماً" بالنسبة إلى فرنسا.

وفي أول رد فعل إسرائيلي على تصريحات ماكرون، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن الاعتراف أحادي الجانب بما سماها "دولة فلسطينية وهمية" من قبل أي دولة سيعزز حماس وسيكون بمثابة "جائزة للإرهاب، ويبعد السلام والأمن والاستقرار عن المنطقة"، على حد زعمه.

جاء ذلك في تدوينة نشرها ساعر، مساء الأربعاء، بحسابه على منصة إكس، رداً على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطينية في مؤتمر دولي في يونيو/حزيران المقبل.

وزعم ساعر أن "الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية وهمية من قبل أي دولة في الواقع المعروف لنا جميعا لن يكون أكثر من مكافأة للإرهاب وتعزيز لحماس". وأضاف: "مثل هذه الأمور لن تؤدي فقط إلى عدم جلب السلام والأمن والاستقرار إلى منطقتنا، بل على العكس؛ ستدفعهم بعيداً عنها"، وفق ادعائه.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عززت المعارضة في فرنسا دعواتها للاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

في سياق متصل، تبنى الاتحاد البرلماني الدولي، الأربعاء، قراراً باعتماد حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، بينما رحب المجلس الوطني الفلسطيني بذلك واعتبره "معززاً للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ضد الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة".

وفي ختام اجتماع جمعيته العامة الـ150 التي انعقدت في طشقند عاصمة أوزباكستان، قال الاتحاد البرلماني الدولي، في بيان، إن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتجاوز كونه قضية إقليمية". وأعرب الاتحاد البرلماني عن "قلقه العميق إزاء استمرار احتلال فلسطين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي".

وأكد "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 في إطار حل الدولتين". وأفاد البيان الختامي بأن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لكسر دائرة العنف وضمان الأمن والازدهار والمساواة في الحقوق لشعبي إسرائيل وفلسطين، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ تقرير المصير والسلامة الإقليمية".

ولتحقيق هذا الهدف دعا إلى "وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والسجناء السياسيين، والاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية والإسرائيلية ووقف الاستيطان غير القانوني".

وتعقيباً على اجتماع "البرلماني الدولي"، أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان، بـ"تبني الاتحاد الدولي للإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وهو الحل العادل الذي يضمن حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف". وأضاف أن "القرار يعزز من التضامن الدولي مع فلسطين ويبعث برسالة واضحة أن العالم لن يظل صامتاً أمام الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة".

كما رحب فتوح، بـ"إسقاط طلب حكومة الاحتلال الإسرائيلي في البند الطارئ، الذي كان يهدف إلى تمرير مخططات عدوانية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة". وأوضح أن هذا الموقف "يعكس دعماً حقيقياً للحقوق الفلسطينية، ويعد خطوة مهمة نحو إفشال محاولات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا" فإن "وفد فلسطين، وبالتعاون مع برلمانات الدول العربية والإسلامية والإفريقية، والدول الصديقة، استطاعوا التصدي لجميع التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار".

وتتمثل التعديلات وفق الوكالة الفلسطينية، في "إنكار استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على شعبنا وتهجيره من أرضه، ومهاجمة الأونروا وشعبنا ووصمهما بالإرهاب". وذكرت وفا، أن "الوفد الاسرائيلي تغيب عن الجلسة، وأن الولايات المتحدة ليست عضواً في الاتحاد".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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