وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة 43 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف مدنيين في أثناء انتظارهم مساعدات غذائية قرب مركز توزيع مساعدات (الإسرائيلي-الأمريكي) في محيط "محور نتساريم" وسط القطاع.

وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار خطة لتوزيع مساعدات محدودة بوساطة "مؤسسة غزة الإنسانية"، إذ يقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ليجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعاً أو بالرصاص.

وجنوب القطاع، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين بقصف من مسيرة إسرائيلية على خيمتهم بمنطقة المواصي بمحافظة خان يونس فجراً.

كما أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وصول جثامين ثلاثة شهداء ارتقوا بنيران أطلقتها طائرات الاحتلال المسيّرة على بلدة بني سهيلا وحي الشيخ ناصر شرقي المدينة، وعرف من بين الشهداء الشاب حمادة محمد صالح العقاد.

واستشهد مواطن في غارة للاحتلال على بلدة القرارة شمالي خان يونس، وجرى نقله إلى مجمع ناصر الطبي.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ فجر اليوم إلى 11 شهيداً، ارتقوا بنيران وغارات الاحتلال المتواصلة على جنوب القطاع.

وشمال غزة، ذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال نفّذ عمليات تفجير وهدم لبنايات ومنازل في محيط شارع مسعود ببلدة جباليا خلال ساعات الليل.

وفي مدينة غزة، استشهد صياد بنيران زوارق الاحتلال الحربية، وجرى نقله إلى مجمع الشفاء الطبي في المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، إلى جانب تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة لمنازل ومبان في المنطقة، وتفجير "روبوتات" مفخخة في محيط شارع مسعود شرق بلدة جباليا شمالي القطاع.

وفي أحدث الهجمات، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، في مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بعد استهداف مسيرة مجموعة مدنيين قرب مدرسة شعبان الريس بحي التفاح شرق مدينة غزة، وفق مصدر طبي.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مدينة خان يونس، بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل ومبان شمال المدينة.

كما توفي رضيعان بقطاع غزة، الخميس، جراء سوء التغذية ونفاد حليب الرضع، وسط استمرار الحصار المشدد والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وشيعت عائلتا الرضيعين جثمانيهما من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، بعد أن فارقا الحياة نتيجة الحرمان من أبسط حقوق الرعاية الصحية والغذائية.

وخلال الليل وفجر الجمعة، قتل جيش الاحتلال 7 فلسطينيين في خان يونس، بينهم 3 جراء استهداف خيمتهم بمنطقة المواصي غرب المدينة، و3 آخرون في غارتين على تجمعين للمدنيين، فيما أسفر قصف مدفعي عن استشهاد شخص في حي الشيخ ناصر.

والأسبوع الماضي، حذرت مصادر طبية من كارثة صحية وشيكة تهدد حياة الرضع، جراء نفاد حليب الأطفال وسط استمرار الحصار والحرب.

"الحق بالصحة"

في غضون ذلك، قالت المقررة المعنية بالحق بالصحة لدى الأمم المتحدة تلالنغ موفوانغ، إن الحديث عن وجود "حق بالصحة" في قطاع غزة بات مستحيلاً تحت وطأة الهجمات الدامية التي تشنها إسرائيل منذ 21 شهراً، مبينةً أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءاً يومياً.

وأكدت المقررة الأممية أن الحق في الصحة في غزة أصبح مستحيلاً بسبب الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت المرافق الصحية والعاملين فيها.

وأشارت إلى أن المساعدات الغذائية التي يفترض أن تنقذ حياة المدنيين تُستخدم من الاحتلال وسيلة لاستهداف السكان العزل، مع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

ووصفت الوضع في غزة بأنه عنف استعماري موجه ضد شعب أعزل، محذرة من أن غياب تدخل المجتمع الدولي يؤدي إلى استمرار الإبادة الجماعية والكوارث الإنسانية.

ودعت المقررة المجتمع الدولي إلى رفض سياسة الإفلات من العقاب، مؤكدة أن ما يحدث في غزة يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ويتطلب اتخاذ خطوات حاسمة لوضع حد للمأساة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.



