وقالت حركة حماس، اليوم الاثنين، إن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة "انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال (الإسرائيلي) ومخططات التهجير".

وذكرت حماس في بيان: "مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أُجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمرة، تؤكد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة".

وأضافت: "هذه المشاهد المفعمة بفرح العودة وحب الأرض والتشبث بها هي رسالة لكل المراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه".

وتابعت: "نؤكد أن عودة أهلنا النازحين إلى بيوتهم يُثبِت مجدَّداً فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة الصمود لديه".

وشددت الحركة بالقول: "نقف مع شعبنا العظيم في هذه اللحظة التاريخية، وندعو إلى تكثيف وصول كل المساعدات والمواد الإغاثية إلى كامل مناطق قطاع غزة".

بدوره، قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إن مشهد عودة النازحين إلى شمال غزة "تتحطم أمامه كل أحلام وأوهام الاحتلال في تهجير شعبنا الفلسطيني".

في السياق، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن "عودة النازحين تأتي رداً على كل الحالمين بتهجير شعبنا بعد تجاوز مشكلة الأسيرة أربيل يهود"، وأضافت في بيان أن "صمود شعبنا سيقضي على أي أحلام صهيونية لسرقة الفرح من قلوبنا، وسيكسر قيد السجان والاحتلال".