قطر

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي بين الزعيمين، بحلول عيد الفطر، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

وذكر البيان أن الرئيس أردوغان والشيخ تميم استعراضا العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر، وتناولا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الرئيس أردوغان عن أسفه العميق لاستقبال عيد الفطر في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وسوريا.

وشدد على أن تركيا ستواصل بذل كل جهد ممكن لوقف إراقة الدماء والمعاناة ومساعدة المظلومين.

فلسطين

كما تبادل الرئيس أردوغان مع نظيره الفلسطيني محمود عباس التهاني بحلول عيد الفطر المبارك في اتصال هاتفي اليوم السبت، حسب بيان دائرة الاتصال.

وذكر البيان أن الزعيمين بحثا الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على فلسطين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب البيان، أشار الرئيس أردوغان إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء تجدد الهجمات الإسرائيلية، مؤكداً أن الفلسطينيين لا يمكنهم تجاوز هذه المرحلة الصعبة إلا من خلال الوحدة والتضامن.

وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل جهودها لإيصال صوت فلسطين إلى كل المحافل الدولية. وأعرب عن أمله في أن ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام والهدوء في أقرب وقت.

مصر

هنأ الرئيس أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر، في اتصال هاتفي، وفقاً لبيان دائرة الاتصال.

وناقش الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية، كما أعرب أردوغان خلال المحادثة عن أهمية التنسيق بين تركيا ومصر في القضايا التي تخص المنطقة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن التعاون بين أنقرة والقاهرة سيكون مفيداً لإنهاء الإبادة التي تجددت في المنطقة بعد انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، ولتحقيق وقف إطلاق نار دائم.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن شحنات المساعدات الإنسانية ستستمر في الوصول إلى ميناء العريش، معرباً عن امتنانه لدعم مصر.

الأردن

هنأ الرئيس أردوغان الملك الأردني عبد الله الثاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين تركيا والأردن والقضايا الإقليمية.

وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال أن على دول المنطقة والمجتمع الدولي تكثيف جهودهم والعمل معاً لوقف اعتداءات إسرائيل على فلسطين وسوريا ولبنان بشكل كامل وضمان السلام والاستقرار.

الإمارات

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، هنأه فيها بحلول عيد الفطر.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة والقضايا الإقليمية والعالمية.

وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال ضرورة تكثيف جهود البلدين المشتركة لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

إيران

تبادل الرئيس أردوغان مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان التهاني بحلول عيد الفطر، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران والقضايا الإقليمية والعالمية.

وأكد الرئيس أردوغان خلال اتصال هاتفي مع بزشكيان أن الجهود ستتواصل خلال الفترة المقبلة لتطوير العلاقات بين تركيا وإيران بشكل أكبر.

أذربيجان

هنأ الرئيس أردوغان نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك. وبحث أردوغان خلال اتصال هاتفي مع علييف العلاقات الثنائية بين تركيا وأذربيجان والقضايا الإقليمية والعالمية.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا وأذربيجان ستواصلان تطوير التعاون وفق مبدأ "أمة واحدة في دولتين".

السنغال

هنأ الرئيس التركي نظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي بمناسبة عيد الفطر المبارك. وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين تركيا والسنغال.

وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال أن الجهود متواصلة لتطوير العلاقات بين البلدين في عديد من المجالات، وأنه يعتقد أن التعاون سيشهد مزيداً من التقدم مع الخطوات التي سيجري اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

جمهورية شمال قبرص التركية

هنأ الرئيس أردوغان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار وجميع القبارصة الأتراك بمناسبة عيد الفطر.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب شعب جمهورية شمال قبرص التركية كما فعلت دائماً.