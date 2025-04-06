لبنان
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بزعم استهداف عناصر من حزب الله.. غارة إسرائيلية على آلية وسيارة جنوبي لبنان
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سيارة مدنية وآلية حفر في قضاء صور جنوبي لبنان، بزعم وجود عنصرين من حزب الله داخلها.
بزعم استهداف عناصر من حزب الله.. غارة إسرائيلية على آلية وسيارة جنوبي لبنان
غارة إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان / Reuters
6 أبريل 2025

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستهداف "مسيّرة إسرائيلية حفارة لاستصلاح الأراضي وسيارة "رابيد" (سيارة فان صغيرة للنقل) بين قريتي زبقين والشعيتية في قضاء صور"، مشيرة إلى وقوع إصابات، وفق معلومات أولية.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استهدف بطائرات مسيّرة آلية هندسية في منطقة زبقين جنوبي لبنان، مدعياً وجود عنصرين من حزب الله داخلها.

وقال الجيش في بيان على منصة "إكس": "شنت طائرات مسيّرة تابعة لسلاح الجو قبل وقت قصير هجوماً على عنصرين من حزب الله كانا داخل آلية هندسية في منطقة زبقين في جنوب لبنان".

وأضاف: "جرى الهجوم على المخربَين في أثناء محاولتهما إعادة تأهيل بنى تحتية إرهابية لحزب الله".

وحتى أمس السبت، ارتكبت إسرائيل 1384 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار ما خلّف 117 قتيلاً و366 جريحاً على الأقل، وفق بيانات رسمية.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

مصدر:TRT Arabi
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